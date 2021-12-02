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Senado Federal

Bolsonaro comemora aprovação da PEC dos Precatórios: "Ganha o Brasil"

Presidente disse ainda que precatórios até R$ 600 mil serão pagos, mas dívidas acima desse valor serão parceladas. A pec ainda passará por uma nova votação na Câmara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:34

presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou a aprovação no Senado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que abre espaço fiscal para viabilizar o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil em 2022, ano eleitoral. "Ganha o Brasil", disse o chefe do Executivo nesta quinta-feira, durante a solenidade de lançamento do Auxílio-Gás.
Bolsonaro agradeceu aos parlamentares que votaram favoravelmente à proposta e voltou a dizer que a PEC não representa um calote no pagamento de Precatórios.
O presidente ainda fez um novo aceno a deputados e senadores ao dizer que suas opiniões e votos são invioláveis. "Isso é sagrado Não podemos admitir que esta liberdade de expressão para defender qualquer coisa seja violada", afirmou Bolsonaro, que já viu o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), aliado do governo, ser preso por discursos antidemocráticos.

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