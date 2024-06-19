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Em investigação

Blogueiro de política é morto a tiros dentro de carro em cidade de AL

A vítima voltava da academia no carro dele quando o crime aconteceu, próximo da casa do blogueiro. A autoria do crime ainda não foi identificada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2024 às 16:38

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:38

Adriano Farias, de 32 anos, foi atingido com quatro tiros
Adriano Farias, de 32 anos, foi atingido com quatro tiros Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem, dono de um blog de política, foi morto a tiros dentro do próprio carro em Junqueiro (AL) na terça-feira (18). Adriano Farias, de 32 anos, foi atingido com quatro tiros. A vítima voltava da academia no carro dele, vermelho, quando o crime aconteceu, próximo da residência do blogueiro. A autoria do crime ainda não foi identificada. Nove disparos foram feitos e um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a janela do veículo com as marcas de tiro.
A Polícia Civil investiga se há motivação política. Segundo o delegado Eduardo Mero, também há outras linhas de investigação além dessa e ''nenhuma será descartada por enquanto''. O prefeito da cidade, Leandro Silva (PTB), disse que os adversários dele estão dando uma conotação política ao crime. ''Estão querendo se aproveitar dessa situação, estamos às vésperas das eleições, são lobos em pele de cordeio'', afirmou na tarde desta quarta (19) pelas redes sociais. O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), pediu ''apuração rigorosa'' do assassinato. ''Uma comissão de delegados será formada para solucionar este crime com celeridade'', afirmou.

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