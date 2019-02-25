Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Blocos de Preta Gil e Tiago Abravanel agitam os famosos em SP e Rio
Carnaval de rua

Blocos de Preta Gil e Tiago Abravanel agitam os famosos em SP e Rio

Carolina Dieckmann, 40, Luisa Sonza, 20, Fernanda Paes Leme, 35, e Jeniffer Nascimento, 25, são alguns dos famosos que marcaram presença.

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 22:06

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Figurinhas já conhecidas do Carnaval de rua de São Paulo e do Rio de Janeiro, a cantora Preta Gil, 44, e o ator Tiago Abravanel, 31, levaram multidões para as ruas, incluindo muitas celebridades. Carolina Dieckmann, 40, Luisa Sonza, 20, Fernanda Paes Leme, 35, e Jeniffer Nascimento, 25, são alguns dos famosos que marcaram presença. 
No Rio de Janeiro, começou ainda pela manhã o percurso do bloco da Preta, que completa 10 anos neste Carnaval. Para celebrar, a cantora dividiu o microfone com Gretchen, 59, que fez sua estreia no evento, e Ludmilla, 23, que apareceu irreconhecível, com pintura de palhaço no rosto, para curtir no meio do povo. 
Carolina Dieckmann voltou a falar, durante o evento, sobre a polêmica em torno da separação de José Loreto, 34, e Débora Nascimento, 33, e afirmou que entende a dúvida de alguns fãs que a apontaram como possível affair do ator e que perdoa as pessoas que pensaram mal dela. 
Já na capital paulista, o cantor, ator e apresentador Tiago Abravanel se uniu novamente ao bloco Gambiarra, que percorre ruas da região de Pinheiros (zona oeste). Passaram pelo trio Jeniffer Nascimento, que esteve no último PopStar ao lado de Tiago, o ex-BBB Serginho e o escritor Marcelo Rubens Paiva. 
O primeiro final de semana oficial de Carnaval de rua reuniu ainda outros famosos em blocos, como Paolla Oliveira, que passou pelo bloco Favorita, no sábado, na capital paulista, e chef de cozinha e apresentador Erick Jacquin, 54, que arriscou no batuque no bloco Beleza Rara, também em São Paulo. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados