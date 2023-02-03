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Tragédia

Bebê de um ano morre após engolir bateria de lítio no Paraná

Criança foi levada ao UPA após expelir a bateria de lítio e vomitar sangue; menina chegou a ficar em observação, mas faleceu após duas paradas cardiorrespiratórias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:20

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:20

Menina de um ano foi levada à UPA do Morumbi, em Foz do Iguaçu, mas morreu pouco mais de 12 horas depois
Menina de um ano foi levada à UPA do Morumbi, em Foz do Iguaçu, mas morreu pouco mais de 12 horas depois Crédito: Reprodução/Prefeitura de Foz do Iguaçu
Uma menina de um ano morreu após engolir uma bateria de lítio em Foz do Iguaçu (PR). O caso foi registrado nesta quarta-feira (1), após a criança ser levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.
A mãe da menina levou a criança à UPA do Morumbi na manhã da quarta-feira, após ela vomitar sangue.
Ela passou por exames e ficou em observação, mas piorou ao longo do dia.
A mulher contou que a filha tinha expelido uma pequena bateria de lítio na fralda no fim de semana.
"A gente acredita que ela teve uma lesão química do trato digestivo e possivelmente houve um sangramento brusco após isso, infelizmente, causando um choque hemorrágico", afirmou o médico da UPA, Douglas Spadotto, em entrevista ao canal RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná.
A criança teve duas paradas cardiorrespiratórias e morreu por volta das 22 horas na UPA. A suspeita dos médicos é de que os componentes da bateria tenham causado a lesão química.
Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que apura o caso e aguarda laudos complementares que determinem a causa da morte da menina.

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