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Ceará

Bebê de 1 ano morre atropelado pela própria mãe na garagem de casa

Mãe tentava tirar o carro da garagem de casa para buscar o outro filho na escola e não percebeu que o bebê estava atrás do veículo. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2022 às 14:35

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:35

Um bebê morreu após ser atropelado pela própria mãe, que tentava tirar o carro da garagem da casa da família, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O menino, de 1 ano e três meses, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu na manhã nesta quinta (20) e foi confirmado à reportagem pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, que não deu mais detalhes sobre a identidade da vítima ou da mãe.
Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local do incidente para colher as primeiras informações e a investigação ficará a cargo da Delegacia Municipal de Pacajus, que conversou com testemunhas e realizou perícia para esclarecer detalhes do atropelamento.
Detalhes sobre o sepultamento não foram divulgados à imprensa.
O diretor do Hospital Municipal José Maria Philomeno, Dilson Silvério, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste, afirmou que a mãe do menino disse ter entrado apressada no carro para buscar o outro filho, que estava na escola, e não viu que o bebê estava atrás, quando engatou a marcha à ré.
Ele disse ainda que a mulher estava "muito nervosa e transtornada" quando chegou ao hospital para acompanhar a criança, que não respondeu às tentativas de reanimação.

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