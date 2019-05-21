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Minas Gerais

Bandidos fazem dezenas de reféns durante ataque a banco em MG

Vitimas tiveram de ficar ajoelhadas em rotatória enquanto quadrilha explodia cofre de agência nesta madrugada na cidade de Pouso Alegre

Publicado em 

20 mai 2019 às 22:14

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 22:14

Cerca de 20 homens participaram do roubo explodindo dinamites e atirando contra a agência Crédito: Google
Dezenas de pessoas foram feitas reféns durante o ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal, na madrugada desta segunda-feira, 20, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A maioria das vítimas estava em dois ônibus que foram parados em uma avenida e tiveram de ficar ajoelhadas sob a mira de fuzis em uma rotatória enquanto criminosos realizavam o assalto.
De acordo com a polícia, cerca de 20 homens participaram do roubo explodindo dinamites e atirando contra a agência. Depois fugiram em pelo menos cinco carros levando dinheiro e joias, cujos valores não foram revelados.
A ação teve início por volta de 1h30 na Praça Senador Eduardo Amaral e imagens feitas por moradores de dentro de casas e apartamentos mostram a movimentação dos bandidos. Houve troca de tiros e depois policiais da cidade e região montaram um grande cerco com o auxílio de um helicóptero, mas até o final da manhã ninguém havia sido preso e também não houve feridos.
Para dificultar as buscas os assaltante fugiram em diferentes direções. Uma parte do bando seguiu pela rodovia BR-459, no sentido de Ipuiuna, que teve o policiamento reforçado. A caça à quadrilha continua em toda a região.

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