Balneário Camboriú veste Papai Noel de verde e amarelo e gera polêmica

A decoração de Natal de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, gerou debate político nas redes sociais depois que a prefeitura substituiu as cores tradicionais do Papai Noel por verde e amarelo.

A escolha das cores tem sido interpretada por internautas como uma tentativa de associar a imagem natalina a um apoio velado ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A cidade é conhecida por ser um dos redutos eleitorais do ex-presidente, tendo registrado ampla votação em sua candidatura.

Papai Noel de verde e amarelo foi erguido na praça Almirante Tamandaré, na Praia Central, uma das principais de Balneário Camboriú Crédito: @Balneário Camboriú in Foco no facebook

O atual prefeito do município catarinense é Fabrício Oliveira, do PL. Em nota, a prefeitura disse que o conceito da decoração "busca simbolizar prosperidade e exclusividade".

O monumento em verde e amarelo foi erguido na praça Almirante Tamandaré, na Praia Central, uma das principais da cidade.

A figura aparece em vídeos divulgados no perfil oficial da prefeitura, que também mostram outras representações do Papai Noel nas cores tradicionais no local. Segundo o município, as cores foram escolhidas para transmitir valores associados ao potencial turístico da cidade e ao resgate de memórias infantis.

em balneario kkkkkk o papai noel é patriota kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/zw7NmL2T5Z — matheus (@matheusOGrilo) December 9, 2024

Por causa da nova roupagem, internautas apelidaram o boneco natalino de "Papai Noel patriota".

Um usuário da rede social X (ex-Twitter) disse que o bom velhinho vestido como "um autêntico patriota" é ridículo.

Outros elogiaram: "Eu amei esse Papai Noel patriota. Sem o vermelho ficou lindo".

Em 2022, mesmo derrotado pelo presidente Lula (PT), o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro obteve 74,5% dos votos válidos em Balneário Camboriú.

Considerado um dos principais polos bolsonaristas, o município elegeu em outubro como vereador mais votado o filho mais novo do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, 26, também do PL.

Em julho, a cidade sediou o evento CPAC Brasil (Conservative Political Action Conference), cúpula da direita radical sul-americana que contou com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, e do ex-candidato à presidência do Chile, José António Kast, derrotado por Gabriel Boric em 2021, além do próprio Bolsonaro.

Também participaram o filho do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

A cor vermelha tradicionalmente usada nas decorações natalinas também foi substituída no shopping Beiramar, na capital Florianópolis. Imagens que circulam na internet mostram um Papai Noel usando roupas nas cores branca e dourado, e internautas questionaram se haveria razões políticas.