Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Balão cai sobre avião que abastecia no Aeroporto Santos Dumont
Rio de Janeiro

Balão cai sobre avião que abastecia no Aeroporto Santos Dumont

O artefato pegou fogo assim que tocou o solo, depois de colidir com um avião da companhia aérea Azul estacionado que estava em processo de reabastecimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2023 às 15:56

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 15:56

Um balão caiu na manhã deste domingo, 14, na pista do Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O artefato pegou fogo assim que tocou o solo, depois de colidir com um avião da companhia aérea Azul estacionado que estava em processo de reabastecimento. A equipe de bombeiros agiu rapidamente e não houve maiores danos.
Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente e a ação rápida dos bombeiros. O balão tinha a inscrição "mãe", mas essa tentativa de "homenagem" pelo Dia das Mães é crime. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, "fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano" é passível de detenção de um a três anos, além de multa.
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal.
Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
No fim do mês passado, o Corpo de Bombeiros do Rio lançou a campanha "Balão Mata", alertando sobre os perigos da prática. Todas as quartas-feiras, a corporação tem publicado em suas redes sociais vídeos reais de acidentes provocados por essa prática.
Levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) mostrou que cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano no País. O Rio é um dos Estados em que a prática é mais disseminada.
No fim de semana passado, outro balão caiu no Santos Dumont, o que provocou o atraso na aterrissagem de pelo menos um voo que se aproximava do aeroporto carioca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Rio de Janeiro santos dumont
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados