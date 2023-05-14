Balão cai sobre avião que abastecia no Aeroporto Santos Dumont

Um balão caiu na manhã deste domingo, 14, na pista do Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. O artefato pegou fogo assim que tocou o solo, depois de colidir com um avião da companhia aérea Azul estacionado que estava em processo de reabastecimento. A equipe de bombeiros agiu rapidamente e não houve maiores danos.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento do incidente e a ação rápida dos bombeiros. O balão tinha a inscrição "mãe", mas essa tentativa de "homenagem" pelo Dia das Mães é crime. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, "fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano" é passível de detenção de um a três anos, além de multa.

Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

No fim do mês passado, o Corpo de Bombeiros do Rio lançou a campanha "Balão Mata", alertando sobre os perigos da prática. Todas as quartas-feiras, a corporação tem publicado em suas redes sociais vídeos reais de acidentes provocados por essa prática.

Levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) mostrou que cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano no País. O Rio é um dos Estados em que a prática é mais disseminada.

Balão cai sobre avião estacionado no Aeroporto Santos Dumont e pega fogo na pista.

Funcionários foram rápidos para combater as chamas. Este é o segundo final de semana consecutivo com queda de balão no mesmo aeroporto; no dia 7, artefato também caiu na mesma região. pic.twitter.com/DaTbausvU2 — Néo Correia Caça Viagens (@CacaViagens) May 14, 2023