Aziz diz que Hang 'age monstruosamente' ao propagar fake news sobre Covid

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quarta-feira (29) que o empresário bolsonarista Luciano Hang "age monstruosamente" ao propagar notícias falsas a respeito da pandemia do novo coronavírus.
A CPI da Covid divulgou um vídeo no qual o empresário questionou os números de mortes em decorrência da Covid-19. Hang afirma que deputados invadiram hospitais de campanha e que eles estavam vazios, diferente do que seria noticiado pela mídia. Em seguida, questiona o método de notificação.
O empresário então convida para uma transmissão ao vivo, com o tema "A verdade por trás dos números".
"Querem o Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado e as pessoas psicologicamente afetadas", afirmou no vídeo.
O presidente da comissão então reagiu e passou a atacar o depoente.
"Isso é monstruoso, é monstruoso. Você age monstruosamente", afirmou Aziz.