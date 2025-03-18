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Avião de Lula arremete durante pouso em Sorocaba (SP)

Após a manobra, a aeronave presidencial, um Airbus A319-ACJ, pousou normalmente no aeroporto

Publicado em 18 de Março de 2025 às 20:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2025 às 20:27
BRASÍLIA - O avião do presidente Lula (PT) arremeteu durante o pouso na cidade de Sorocaba (SP) nesta terça-feira (18). O termo se refere a uma manobra de segurança para interromper um pouso devido a algum problema nas condições. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) também estavam no voo.
Após a manobra, a aeronave presidencial, um Airbus A319-ACJ, pousou normalmente no aeroporto.
Avião presidencial pousa em Sorocaba (SP) após ter arremetido
Avião presidencial pousa em Sorocaba (SP) após ter arremetido Crédito: Maurício Costa/@mcosta.spotter
Lula partiu na tarde desta terça (18) para o estado de São Paulo para participar de visita a uma fábrica da Toyota, a primeira unidade fora do Japão. Esta é a segunda vez que o presidente visita a cidade paulista em menos de uma semana.
A fábrica está há 67 anos no Brasil e atualmente passa por obras de expansão. A previsão é de que comece a operar em 2026, com uma nova capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.
O presidente já passou por outros contratempos em voos oficiais, como ao voltar da Cidade do México em outubro do ano passado. O "Aerolula", como é conhecido, precisou sobrevoar em trajetos quase circulares, para gastar combustíveis e voltar a pousar com segurança no aeroporto da capital mexicana.
Desde então, Lula relembrou o episódio em discursos, chegando a afirmar ter tido tempo para "repensar a vida".
A agenda dele prevê a volta a Brasília no início da noite desta terça (18), mas deve sofrer atrasos.
Pela manhã, Lula participou no Palácio do Planalto de anúncio do projeto de lei de isenção de Imposto de Renda para quem até R$ 5.000, uma hora depois do previsto.

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