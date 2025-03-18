Avião de Lula arremete durante pouso em Sorocaba (SP)

BRASÍLIA - O avião do presidente Lula (PT) arremeteu durante o pouso na cidade de Sorocaba (SP) nesta terça-feira (18). O termo se refere a uma manobra de segurança para interromper um pouso devido a algum problema nas condições. Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) também estavam no voo.

Após a manobra, a aeronave presidencial, um Airbus A319-ACJ, pousou normalmente no aeroporto.

Avião presidencial pousa em Sorocaba (SP) após ter arremetido Crédito: Maurício Costa/@mcosta.spotter

Lula partiu na tarde desta terça (18) para o estado de São Paulo para participar de visita a uma fábrica da Toyota, a primeira unidade fora do Japão. Esta é a segunda vez que o presidente visita a cidade paulista em menos de uma semana.

A fábrica está há 67 anos no Brasil e atualmente passa por obras de expansão. A previsão é de que comece a operar em 2026, com uma nova capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.

O presidente já passou por outros contratempos em voos oficiais, como ao voltar da Cidade do México em outubro do ano passado. O "Aerolula", como é conhecido, precisou sobrevoar em trajetos quase circulares, para gastar combustíveis e voltar a pousar com segurança no aeroporto da capital mexicana.

Desde então, Lula relembrou o episódio em discursos, chegando a afirmar ter tido tempo para "repensar a vida".

A agenda dele prevê a volta a Brasília no início da noite desta terça (18), mas deve sofrer atrasos.