Avião da Voepass faz pouso de emergência no interior de Minas Gerais

Um avião ATR da Voepass fez um pouso de emergência em Uberlândia (MG), no início da noite desta quinta-feira (15). Segundo fontes no aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, o problema, não confirmado pela empresa aérea, seria uma pane elétrica.

O avião é um ATR 72-600, modelo semelhante ao que caiu na última sexta-feira (9) em Vinhedo (SP), provocando a morte de 62 pessoas.

Avião que fez pouso de emergência em Minas também era um ATR-72 Crédito: @planespotterjoinville via Youtube

O voo PTB 221, procedente de Rio Verde (GO), iria para o aeroporto internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, quando os pilotos identificaram "uma questão técnica", segundo a empresa, fazendo "um pouso técnico" em Uberlândia, às 19h14.

"A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento", afirma a companhia aérea, em nota.

O avião tinha 38 pessoas à bordo que, de acordo com a Voepass, seriam realocadas até o destino.

Segundo a concessionária Aena, responsável pelo aeroporto de Uberlândia, o piloto declarou emergência às 18h54.

Por isso, o aeroporto destinou recursos do plano de emergência para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança.

"Não houve impacto às operações do aeródromo", disse a concessionária, em nota.

A queda do avião em Vinhedo está sendo investigada pelas polícias Civil e Federal, além do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos), setor da FAB (Força Aérea Brasileira) responsável pelas apurações.

Segundo a TV Globo, a caixa-preta do avião ATR-72 gravou gritos e também o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva falando em dar potência à aeronave pouco antes da queda em um condomínio de casas na cidade do interior paulista.

Em seu primeiro pronunciamento após o acidente em Vinhedo, na última terça-feira (13), o comandante José Luiz Felício Filho, presidente da Voepass, afirmou nesta terça-feira (13) que a companhia aérea adota práticas internacionais de segurança e que está voltada em garantir assistência irrestritas aos parentes das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas, na última sexta-feira (9), em Vinhedo (SP).

Em uma gravação de vídeo, ele fez o primeiro pronunciamento desde a queda do avião ATR 72-500 em um condomínio de casas na cidade do interior paulista, matando todos os passageiros e tripulantes.