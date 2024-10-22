Avião da FAB cai durante exercício aéreo em Natal; veja vídeo

SÃO PAULO - Um caça F5 da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu na tarde desta terça-feira (22) no município de Parnamirim, na Grande Natal, durante um exercício aéreo.

Aeronave colidiu com o solo e explodiu. De acordo com a FAB, o piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado por uma equipe de salvamento da própria Força Aérea.

Em vídeo que circulam nas redes sociais é possível ver muita fumaça no local da queda. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte informou que está atuando no combate a um incêndio em vegetação na comunidade de Pium.

Piloto fez procedimento de ejeção e foi resgatado

Antes da queda, o piloto conseguiu desviar a aeronave para uma região desabitada e realizar o procedimento de ejeção. Ele foi resgatado e socorrido pela Brigada de Salvamento em bom estado de saúde. O militar foi levado ao Hospital da Base Aérea de Natal para exames complementares.

O avião caiu em uma área de mata próxima a condomínios residenciais da cidade de Parnamirim. Antes da queda, a aeronave foi gravada por populares pegando fogo na parte traseira. Outros aviões foram vistos em treinamento na região.

Chamas

Os bombeiros atuaram inicialmente no controle das chamas na aeronave. Em seguida, os militares foram acionados para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas.

"O Corpo de Bombeiros segue monitorando a situação e trabalhando para garantir a segurança da população e evitar novos focos de incêndio", diz nota enviada ao UOL.

Operação Cruzeiro do Sul

O caça participava dos preparativos para a Operação Cruzeiro do Sul, a Cruzex. Diversas aeronaves da FAB começaram a se deslocar para a Base Aérea de Natal para participar do evento organizado pela Força Aérea Brasileira desde 2002, que visa o treinamento conjunto em cenários de conflito e promove a troca de experiências entre os países participantes.

A edição de 2024, programada para acontecer de 3 a 15 de novembro na Base Aérea de Natal. Segundo a FAB, o evento reunirá 16 países, mais de 2 mil militares e cerca de 100 aeronaves, entre brasileiras e estrangeiras.