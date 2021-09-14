Avião cai, explode e deixa sete mortos em São Paulo; veja vídeo

Your browser does not support the video tag.

Uma aeronave de pequeno porte caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14) e ao menos sete ocupantes morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no avião bimotor estavam o sócio da empresa integrada de energia Raízen Celso Silveira Mello Filho, 73 anos, sua esposa Maria Luiza Meneghel, 71 anos, e os 3 filhos do casal: Celso Meneghel Silveira Mello, 46 anos, Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, 48 anos, e Fernando Meneghel Silveira Mello, 46 anos. Também morreu o piloto Celso Elias Carloni, 39 anos, e o copiloto Giovani Dedini Gulo, 24 anos.

As chamas já foram contidas na área do impacto, mas se alastraram para a vegetação de eucalipto. Os bombeiros agora tentam controlar o incêndio.

De acordo com o major Marcos Palumbo, não foi possível reconhecer as vítimas, deviso ao estado dos corpos, a maioria carbonizados. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu ao impacto seguido de incêndio.

Na segunda-feira (13), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teve falha técnica e caiu em Campo Grande (MS). A queda gerou incêndio florestal e fez o espaço aéreo ser fechado por quase três horas.

EMPRESA CONFIRMA MORTES

Em nota, a empresa Raízen confirmou a morte do empresário Celso Silveira Mello Filho e família. "Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello."