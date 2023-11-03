'Avalanche' de lama atinge rua em Blumenau, Santa Catarina

Uma "avalanche" de lama atingiu uma rua na cidade de Blumenau (SC) na manhã desta sexta-feira (3). Um vídeo publicado em redes sociais mostra a lama tomando conta da Rua Netuno, no bairro Escola Agrícola. Uma árvore foi arrastada. A Defesa Civil do município foi acionada e interditou a via, mas não há informações sobre feridos.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Blumenau, Carlos Menestrina, já foram registrados desde o dia 4 de outubro 499 deslizamentos de terra na cidade. Nas últimas horas, a chuva diminuiu, a expectativa é que pare até o fim da noite, mas o órgão segue em alerta. Nesta quinta-feira (2), as chuvas que atingem o estado deixaram famílias ilhadas em Jardinópolis, Quilombo e São Domingos. Não houve registro de vítimas.