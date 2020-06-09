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Pandemia no Brasil

Aumento de casos de Covid-19 no interior é o maior problema hoje, diz Pazuello

A declaração foi dada durante participação em reunião da Comissão externa que discute assuntos relacionados ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 14:26

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 14:26

Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello
Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: JOSE DIAS/PR
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira, 9, que o aumento de casos de covid-19 em municípios do interior do País é o maior problema neste momento. A estratégia do governo, segundo ele, será usar estruturas ociosas em regiões metropolitanas e capitais.
A declaração foi dada durante participação em reunião da Comissão externa que discute assuntos relacionados ao novo coronavírus.
Após críticas de parlamentares e sociedade civil, o ministro prestará esclarecimentos sobre as mudanças na divulgação de dados relacionados à pandemia no País.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na segunda-feira, 8, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a pasta irá informar dados sobre infectados e mortos por covid-19, às 18 horas, diariamente.
O ministro afirmou que o impacto da doença em regiões metropolitanas e capitais já aconteceu. Ainda, que, segundo estudos do Ministério da Saúde, o impacto da doença deverá ser menor no Centro-Sul do País. Contudo, afirmou que os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são pontos fora da curva.

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