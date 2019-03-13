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Jovens causam massacre

Atiradores de Suzano têm 17 e 25 anos

Jovens entraram encapuzados na escola estadual e atiraram contra alunos e funcionários

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:16

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:16

Adolescentes que invadiram escola em Suzano e atiraram em funcionários e alunos se mataram Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A polícia confirmou a identidade dos dois atiradores que abriram fogo nesta quarta-feira, 13, em uma escola estadual em Suzano, matando 8 pessoas. Um deles é Luiz Henrique de Castro, que faria 26 anos neste sábado, 16, e o outro é G.T.M., de 17 anos. Depois dos disparos, os dois se mataram.
> Atiradores agiram no intervalo para ter mais vítimas, diz polícia
O coronel Salles da PM disse que, antes de entrar na escola, os dois atiradores atiraram contra o proprietário de um lava-jato que fica em frente à escola. Segundo o coronel, os atiradores entraram na escola na hora do intervalo. Primeiro, eles atiraram em uma coordenadora pedagógica e uma supervisora. Depois, se dirigiram ao pátio, onde atingiram em quatro alunos de ensino médio. Em seguida, eles foram até o Centro de Línguas. Os alunos que estavam no local se esconderam dentro de uma sala de aula. Os atiradores, então, se suicidaram no corredor em frente. O Gate está fazendo uma varredura na escola, porque foram encontrados artefatos com aparência similar a de explosivos. A área, no entorno da escola, está isolada por risco de haver explosivos.
> Ataque a tiros em escola de São Paulo remete a crimes similares nos EUA

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