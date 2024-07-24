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Segurança cibernética

Ataque hacker derruba sistema usado por 9 ministérios e governo chama PF e Abin

O incidente foi reportado como "grave incidente de segurança cibernética" e afetou algumas funcionalidades do processo eletrônico nacional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2024 às 20:44

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 20:44

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acionou a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência sobre um "incidente de segurança cibernética" que afetou o sistema eletrônico de informações desde a manhã da terça-feira, 23.
Internamente, o caso foi reportado em comunicado "urgente" sobre um "grave incidente de segurança cibernética". A suspeita é a de um possível ataque hacker.
Na Polícia Federal, o caso deve ficar a cargo da Diretoria de Crimes Cibernéticos. A corporação acompanha o caso e está instruindo a equipe do Ministério, mas ainda não instaurou nenhum procedimento formal sobre o episódio.
De acordo com o Ministério de Gestão, o SEI é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos - a Casa da Moeda e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A plataforma faz a gestão de documentos e processos eletrônicos e é utilizada pelo Ministério de Gestão, da Fazenda, Povos Indígenas; Planejamento e Orçamento; Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, da Previdência Social; da Igualdade Racial; e das Mulheres.
O incidente reportado à PF também afetou algumas funcionalidades do processo eletrônico nacional. O órgão frisou que o incidente não afetou o Gov.br, portal que oferece uma série de serviços aos cidadãos.
Em nota divulgada nesta quarta, 24, o Ministério afirmou que as equipes de tecnologia da informação da pasta atuam para que "os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível". O sistema também está inacessível para usuários externos.

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