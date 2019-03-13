Ataque a tiros em escola de São Paulo remete a crimes similares nos EUA

Embora não haja uma definição precisa de massacres em massa com armas de fogo, há um consenso de que os Estados Unidos são o país com a maioria dos crimes deste tipo no mundo, de acordo com a emissora CNN. Muitas das vítimas são crianças e adolescentes, mortas ou feridas em horário de aula.
A rede BBC noticiou que o ano passado foi o mais mortal em relação a ataques a tiro em escolas, com 113 vítimas. Segundo levantamento do canal Fox News, entre maio de 2017 e maio de 2018, foram quinze ocorrências em instituições de ensino primário e médio no país, a exemplo do que aconteceu nesta quarta (13), em Suzano, na região metropolitana de São Paulo.
Dois jovens encapuzados mataram oito pessoas (sendo pelo menos seis alunos) da escola estadual Raul Brasil e deixaram ao menos outros quinze feridos. Segundo o governo do estado, os atiradores eram adolescentes.
O crime no Brasil traz à memória o massacre da escola de ensino médio Columbine, no Colorado, em 1999, que entrou para a história como marco desse tipo de violência. Foram 13 vítimas no crime que inspirou até um filme, "Elefante", do cineasta americano Gus Van Sant.
A reportagem compilou uma lista dos principais ataques com armas de fogo em escolas dos Estados Unidos ocorridos desde Columbine.
18 de maio de 2018, escola de Santa Fé: Dimitrios Pagourtzis, 17, mata oito estudantes e dois professores na escola de ensino médio Santa Fé, no Texas. Ele é preso e indiciado por assassinato e lesão corporal qualificada contra funcionários públicos.
14 de fevereiro de 2018, escola Marjory Stoneman: Um ex-estudante mata 17 adultos e uma criança na escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida. Nikolas Cruz, 10, foi acusado de assassinato premeditado.
14 de dezembro de 2012, escola Sandy Hook: O jovem Adam Lanza, 20, faz 27 vítimas na escola de ensino primário Sandy Hook, em Newtown, no estado de Connecticut. Foram 20 crianças com seis e sete anos de idade e funcionários da instituição de ensino. O atirador se matou em seguida.
21 de março de 2005, escola Red Lake: 9 mortos quando um ex-estudante de 16 anos da escola Red Lake, em Minnesota, matou cinco alunos, um professor, um oficial de segurança, seu avô e outro adulto. Jeff Weise então se suicidou.
20 de abril de 1999, escola Columbine: Os adolescentes Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, mataram 12 colegas e um professor antes de se suicidarem na escola de ensino médio Columbine, em Littleton, no Colorado