Ataque a tiros em escola de São Paulo remete a crimes similares nos EUA

O crime no Brasil traz à memória o massacre da escola de ensino médio Columbine, no Colorado, em 1999, que entrou para a história como marco desse tipo de violência Crédito: Reprodução

Embora não haja uma definição precisa de massacres em massa com armas de fogo, há um consenso de que os Estados Unidos são o país com a maioria dos crimes deste tipo no mundo, de acordo com a emissora CNN. Muitas das vítimas são crianças e adolescentes, mortas ou feridas em horário de aula.

A rede BBC noticiou que o ano passado foi o mais mortal em relação a ataques a tiro em escolas, com 113 vítimas. Segundo levantamento do canal Fox News, entre maio de 2017 e maio de 2018, foram quinze ocorrências em instituições de ensino primário e médio no país, a exemplo do que aconteceu nesta quarta (13), em Suzano, na região metropolitana de São Paulo.

O crime no Brasil traz à memória o massacre da escola de ensino médio Columbine, no Colorado, em 1999, que entrou para a história como marco desse tipo de violência. Foram 13 vítimas no crime que inspirou até um filme, "Elefante", do cineasta americano Gus Van Sant.

A reportagem compilou uma lista dos principais ataques com armas de fogo em escolas dos Estados Unidos ocorridos desde Columbine.

18 de maio de 2018, escola de Santa Fé: Dimitrios Pagourtzis, 17, mata oito estudantes e dois professores na escola de ensino médio Santa Fé, no Texas. Ele é preso e indiciado por assassinato e lesão corporal qualificada contra funcionários públicos.

14 de fevereiro de 2018, escola Marjory Stoneman: Um ex-estudante mata 17 adultos e uma criança na escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida. Nikolas Cruz, 10, foi acusado de assassinato premeditado.

14 de dezembro de 2012, escola Sandy Hook: O jovem Adam Lanza, 20, faz 27 vítimas na escola de ensino primário Sandy Hook, em Newtown, no estado de Connecticut. Foram 20 crianças com seis e sete anos de idade e funcionários da instituição de ensino. O atirador se matou em seguida.

21 de março de 2005, escola Red Lake: 9 mortos quando um ex-estudante de 16 anos da escola Red Lake, em Minnesota, matou cinco alunos, um professor, um oficial de segurança, seu avô e outro adulto. Jeff Weise então se suicidou.