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"1994 XD"

Asteroide "potencialmente perigoso" passará próximo à Terra nesta segunda-feira (12)

O asteroide, batizado de 1994 XD, passará  a 3,16 milhões de quilômetros do planeta terra e não apresenta risco de colisão com a terra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jun 2023 às 07:53

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 07:53

Asteroide do tamanho de 90 elefantes passará 'próximo' da Terra 5ª feira
Asteroide do tamanho de 90 elefantes passará 'próximo' da Terra 5ª feira Crédito: Pixabay
Um asteroide considerado "potencialmente perigoso" passará perto da Terra nesta segunda-feira, 12, segundo informações do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (Cneos, na sigla em inglês), da agência espacial dos Estados Unidos, Nasa.
De acordo com site Space Reference, que cataloga os objetos no espaço, o asteroide, batizado de 1994 XD (488453), deverá passar a 3,16 milhões de quilômetros do nosso planeta (ou oito vezes a distância da Terra com a Lua), o que significa que não trará riscos de colisão com a Terra.
Porém, mesmo sendo uma distância considerável, o nível de proximidade em escala espacial está dentro do limite para a Nasa classificá-lo como um "asteroide próximo da Terra (NEA, na sigla em ingês) e, portanto, um "asteroide potencialmente perigoso" (PHA, na sigla em inglês) também.
O tamanho do 1994 XD é incerto. Mas, com base no brilho, os cálculos indicam que o asteroide tem entre 369 e 824 metros de diâmetro E, pelas informações da Nasa, o corpo espacial viaja a 21.472 km/s.
Batizada de 1994 XD (488453), a rocha deverá passar a 3,16 milhões de quilômetros, o que significa que não trará riscos de colisão com a Terra
Batizada de 1994 XD (488453), a rocha deverá passar a 3,16 milhões de quilômetros, o que significa que não trará riscos de colisão com a Terra Crédito: Reprodução/Portal The Virtual Telescope Project
Os asteroides são considerados remanescentes rochosos da formação do sistema solar. Suas órbitas são monitoradas por questões de segurança, já que o choque com um planeta, a depender do tamanho da rocha, pode causar um alto nível de destruição.
A órbita do 1994 XD foi determinada por observações que datam de 1º de dezembro de 1994. Ainda de acordo com o Space Reference, o asteroide voltará a passar perto da Terra em 13 de junho de 2041, a uma distância de 2,29 milhões de quilômetros.

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