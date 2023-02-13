Asteroide entra na Terra e causa explosão de luz na Europa

Vista da cidade de Brighton, na Inglaterra, do clarão causado pelo asteroide que se chocou contra a terra na manhã desta segunda, no horário europeu Crédito: Reprodução/Twitter/@KadeFlowers

Um asteroide entrou na atmosfera da Terra por volta das 4h da manhã (cerca de meia-noite, no horário de Brasília) no norte da França. O objeto, ao se chocar com a atmosfera terrestre, causou um clarão.

O efeito também pôde ser visto em partes do Reino Unido. A agência de notícias Reuters reportou imagens da luminosidade na cidade inglesa de Brighton, localizada na beira do Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França.

Vídeos foram postados em redes sociais mostrando como ocorreu o evento. Em um deles, é possível ver o astroide passando em um trajeto como uma linha branca. Em determinado momento, o corpo celestial causa um grande clarão amarelado e, depois, desaparece.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) informou, no Twitter, que o asteroide era pequeno, com cerca de 1 m de diâmetro. O impacto, segundo a agência, era considerado seguro.

Momentos anteriores ao evento, a ESA reportou que o asteroide iria se chocar contra a Terra. E assim ocorreu. Segundo a instituição, a predição é creditada a um caçador de asteroides chamado Krisztián Sárneczk.