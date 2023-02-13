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Asteroide entra na Terra e causa explosão de luz na Europa

A Agência Espacial Europeia reportou que o asteroide iria se chocar contra a Terra momentos antes; é a sétima vez que um impacto de um asteroide na atmosfera terrestre foi previsto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2023 às 12:10

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 12:10

Vista da cidade de Brighton, na Inglaterra, do clarão causado pelo asteroide que se chocou contra a terra na manhã desta segunda, no horário europeu
Vista da cidade de Brighton, na Inglaterra, do clarão causado pelo asteroide que se chocou contra a terra na manhã desta segunda, no horário europeu Crédito: Reprodução/Twitter/@KadeFlowers
Um asteroide entrou na atmosfera da Terra por volta das 4h da manhã (cerca de meia-noite, no horário de Brasília) no norte da França. O objeto, ao se chocar com a atmosfera terrestre, causou um clarão.
O efeito também pôde ser visto em partes do Reino Unido. A agência de notícias Reuters reportou imagens da luminosidade na cidade inglesa de Brighton, localizada na beira do Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França.
Vídeos foram postados em redes sociais mostrando como ocorreu o evento. Em um deles, é possível ver o astroide passando em um trajeto como uma linha branca. Em determinado momento, o corpo celestial causa um grande clarão amarelado e, depois, desaparece.
A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) informou, no Twitter, que o asteroide era pequeno, com cerca de 1 m de diâmetro. O impacto, segundo a agência, era considerado seguro.
Momentos anteriores ao evento, a ESA reportou que o asteroide iria se chocar contra a Terra. E assim ocorreu. Segundo a instituição, a predição é creditada a um caçador de asteroides chamado Krisztián Sárneczk.
A agência explicou que essa foi somente a sétima vez que foi possível prever um impacto de um asteroide na atmosfera terrestre. Segundo a instituição, isso é um indicativo do avanço que a previsão desse tipo de evento vem tendo nos últimos anos ao redor do globo.

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