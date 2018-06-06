Articulador de apoios a Bolsonaro, deputado confessou caixa dois

O deputado Federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

Um ano depois de confessar ter recebido R$ 100 mil de caixa dois da JBS, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) é um dos pontas de lança do time de Jair Bolsonaro (PSL), pré-candidato que tem o discurso anticorrupção como um dos motes de sua campanha.

O deputado gaúcho tem trabalhado na construção do programa de governo junto com o economista Paulo Guedes. Mas a principal função dele é reunir parlamentares. Onyx é quem organiza os jantares em Brasília para que Bolsonaro possa expor suas ideias e angariar apoios. Eles estimam que mais de 60 deputados já estão comprometidos em dar sustentação parlamentar ao capitão da reserva caso ele chegue ao Planalto.

Antes de confessar ter recebido caixa dois, Onyx tinha destaque no Congresso com a bandeira do combate à corrupção. Ele foi relator do projeto das 10 medidas enviado pelo Ministério Público e se recusou a incluir no texto a anistia ao caixa dois, desejo dos colegas na ocasião.

Onyx confessou o recebimento dos recursos após seu nome aparecer em uma planilha divulgada na delação da empresa. Ele confirmou ter obtido R$ 100 mil em 2014.

 Vou ao Ministério Público e ao Judiciário responder por este erro que cometi  afirmou o parlamentar, em maio de 2017.

Até hoje, porém, ele não virou nem investigado por este caso no Supremo. Onyx responde a outro inquérito na Corte por uma acusação de caixa dois feita na delação da Odebrecht. Mas esse caso está perto do fim. O diretor da empreiteira Alexandrino Alencar disse ter feito o pagamento ao parlamentar em 2006, mas não sou dizer quem teria feito o pagamento. Após mais de um ano da investigação aberta, a procuradora-geral Raquel Dodge disse não haver como avançar na apuração e solicitou no mês passado o arquivamento do caso, o que ainda será analisado pelo ministro Luiz Fux.