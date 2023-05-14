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Noite de sexta

Arcebispo do Rio é assaltado e perde batina, cajado e anel episcopal

O arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, retornava do evento Terço pela Paz, organizado pela Igreja Católica em Bangu (zona oeste)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2023 às 18:07

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 18:07

RIO DE JANEIRO, RJ - O arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, foi vítima de um assalto na noite de sexta-feira (12), na zona norte da cidade.
Os bandidos levaram o carro em que o religioso estava e deixaram ele e o motorista na avenida Brasil. Os dois foram socorridos por um casal que trafegava pela via.
Dom Orani Tempesta, arcebispo de Rio de Janeiro
Dom Orani Tempesta Crédito: Agência Brasil
Além do veículo, os ladrões levaram celulares, um anel episcopal, uma batina, cajado, livros e relógios. O caso foi registrado na 40ª Delegacia de Polícia.
Dom Orani retornava do evento Terço pela Paz, organizado pela Igreja Católica em Bangu (zona oeste).
"Mesmo em situações adversas, encontramos pessoas boas, fraternas, com o coração aberto", disse ele.
Esse é o terceiro assalto sofrido pelo arcebispo. Em 2015 ele foi assaltado por duas vezes. Numa das ações, o ladrão pediu desculpas, mas levou os pertences de dom Orani.

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