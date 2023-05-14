Arcebispo do Rio é assaltado e perde batina, cajado e anel episcopal

RIO DE JANEIRO, RJ - O arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, foi vítima de um assalto na noite de sexta-feira (12), na zona norte da cidade.

Os bandidos levaram o carro em que o religioso estava e deixaram ele e o motorista na avenida Brasil. Os dois foram socorridos por um casal que trafegava pela via.

Dom Orani Tempesta Crédito: Agência Brasil

Além do veículo, os ladrões levaram celulares, um anel episcopal, uma batina, cajado, livros e relógios. O caso foi registrado na 40ª Delegacia de Polícia.

Dom Orani retornava do evento Terço pela Paz, organizado pela Igreja Católica em Bangu (zona oeste).

"Mesmo em situações adversas, encontramos pessoas boas, fraternas, com o coração aberto", disse ele.