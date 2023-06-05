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Novo milionário

Aposta de São Paulo leva sozinha R$ 66 milhões da Mega-Sena

O sortudo, que vive na região metropolitana de São Paulo, acertou as seis dezenas e vai levar para casa o prêmio principal do sorteio
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 jun 2023 às 08:04

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 08:04

Bilhete da Mega-Sena
Aposta do estado de São Paulo leva sozinha R$ 66 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Um apostador de Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, acertou as seis dezenas do Concurso 2.598 da Mega-Sena. Ele receberá sozinha os R$ 66 milhões do prêmio máximo, que estava acumulado há seis rodadas.
As dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 - 14 - 24 - 53 - 58 - 60.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A quina registrou 81 apostas vencedoras; cada uma vai receber R$ 72.766,96. Já a quadra teve 7.347 apostas ganhadoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.146,07.
O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

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