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Alívio

Após cinco horas no ar, avião de Lula pousa em aeroporto no México

O avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem, na tarde desta terça-feira (1°) e teve de passar por cerca de 5 horas voando em círculos para despejar combustível
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 out 2024 às 22:42

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 22:42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva pousaram em segurança às 22h16 desta terça-feira (1º) no Aeroporto Internacional Felipe Angeles (Santa Lucia - NLU), que fica a uma hora da Cidade do México.
De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem, na tarde desta terça-feira (1º), e teve de passar por cerca de 5 horas voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo, de acordo com dados da plataforma FlightAware, que mostra informações sobre tráfego aéreo em tempo real.
Nesta quarta-feira (2), Lula e assessores embarcam em outra aeronave da FAB para Brasília. Ainda não foi divulgada causa nem do problema técnico da aeronave presidencial, um Airbus A329CJ.
Os procedimentos de segurança para a solução foram considerados bem-sucedidos. Os nomes dos integrantes da comitiva presidencial que acompanhavam Lula também não foram informados.
Lula cumpriu agenda oficial no México por dois dias. O principal compromisso foi a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum.

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