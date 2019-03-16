Após 4 meses, viaduto da Marginal Pinheiros é liberado ao tráfego

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faz uma nova vistoria nas obras de recuperação do viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros Crédito: Rovena Rosa/Agência Bras

Após quatro meses, o viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu no dia 15 de novembro do ano passado, foi liberado neste sábado (16) para a circulação de todos os tipos de veículos. A liberação ocorreu após um teste de cargas.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, esteve no local hoje de manhã. “Os testes estão de acordo com os modelos matemáticos elaborados. O que nos permite anunciar que não vamos mais liberar o viaduto na segunda-feira (18), para carros, mas no dia de hoje - e não apenas para carros, mas também para caminhões. Dois meses antes do planejado inicialmente”, disse o prefeito.

Segundo Covas, parte das obras continuará sendo feita no local. “Não são obras emergenciais. São obras de requalificação do viaduto, que poderão ser feitas com ele sendo utilizado”. O custo total da obra, considerando também as obras de requalificação, é de R$ 26 milhões. “Menos de 40% dos R$ 70 milhões caso a gente tivesse que demolir e construir novo viaduto”, ressaltou o prefeito.

A estrutura do viaduto cedeu cerca de dois metros. Por causa disso, o trânsito foi interrompido em cima do viaduto e os veículos com destino à Rodovia Presidente Castello Brancos foram desviados para caminhos alternativos. Com a liberação do viaduto, a circulação pela Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, também volta à normalidade. O rodízio de veículos nessa região será retomado a partir do dia 25 de março. Quem não obedecer o rodízio estará sujeito à autuação.

O prefeito disse ainda que espera anunciar, no dia 22 de março, o cronograma para liberação das obras de recuperação do viaduto da Marginal Tietê que leva à Rodovia Presidente Dutra, que foi interditado em janeiro.

Covas também disse que a prefeitura está contratando uma empresa para fazer laudos dos viadutos e pontes da cidade, respondendo ao fato de o Ministério Público ter entrado na Justiça solicitando que a prefeitura restrinja o tráfego em todos os viadutos e pontes da cidade em grave situação de risco.