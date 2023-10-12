Aos 88 anos, Renato Aragão sobe no Cristo Redentor com a filha Livian

RIO DE JANEIRO - O comediante Renato Aragão, 88 anos, reencontrou o Cristo Redentor no aniversário de 92 anos do monumento junto da filha, Lívian Aragão, nesta quinta-feira (12).

No Instagram, Lívian registrou o momento e comemorou o reencontro do pai com o Cristo Redentor. "Nem acredito que pude viver esse momento com você. Te amo".

Renato Aragão subiu o Cristo Redentor acompanhado da filha, Lívian Crédito: Reprodução de Instagram

Um dos momentos mais marcantes do Criança Esperança aconteceu em 1991, quando Renato beijou uma das mãos do Cristo Redentor, que tem 30 metros de altura. "Aquilo lá foi uma loucura. Meu único medo era que Ele fechasse os braços para me aplaudir quando eu chegasse lá em cima", brinca.

O monumento ao Cristo Redentor completa, nesta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida , os 92 anos do Santuário.

A comemoração do aniversário de 92 anos do monumento começou às 7h30 com a apresentação da Banda Marcial Frei Aniceto, da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. Em seguida, às 8h, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, presidiu a santa missa em ação de graças pelo aniversário do Cristo Redentor, com a participação do Coro da Princesa, coral oficial do Cristo Redentor, sob a regência do maestro Leonardo Randolfo.

Às 9h, foi lançado o Departamento de Musicais da Escola de Música Cristo Redentor, que será coordenado pelo diretor Claudio Botelho. O Grupo Dó Ré Mi apresentará um número especial, com a presença de artistas convidados.