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Substância proibida

Anvisa manda recolher pomadas para cabelo de 5 empresas; veja lista

Decisão acontece por suspeita que alguns produtos estejam causando lesões nos olhos, como ardência e cegueira temporária
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2023 às 17:48

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 17:48

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta terça (14) o recolhimento de mais pomadas para modelar e trançar cabelos que contêm uma substância proibida.
A decisão acontece após a agência proibir a venda de todas as pomadas disponíveis no mercado brasileiro, por suspeita que os produtos estejam causando lesões nos olhos, como ardência e cegueira temporária.
Pomada para cabelo
Pomada para cabelo: recolhimento de produtos de cinco marcas Crédito: Istockphoto
Vinte e sete itens já estavam suspensos. Nesta terça (14), a agência determinou o recolhimento de produtos de todos os lotes de mais cinco marcas.
NEW CONCEPT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
  • Pomada Modeladora Brilho Cavalera;
  • Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix;
  • Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix.
VIVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
  • Pomada Modeladora - Hboni Cosméticos;
  • Pomada - Bragi For Men;
  • Pomada Manteiga - Bragi For Men;
BINNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
  • Pomada Modeladora Perolado Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Uva Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Morango Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos;
  • Pomada Modeladora Matte Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Kids Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos;
  • Pomada Modeladora Incolor Rana Professional;
  • Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men;
  • Pomada Modeladora Black Rana Professional;
  • Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men;
  • Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos.
ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
  • Pomada Modeladora 4k Ms Hair;
  • Pomada Modeladora Black Ms Hair;
  • Pomada Modeladora Ms Hair Incolor;
  • Pomada Teia Ms Hair;
  • Pomada Modeladora Black Club Barber;
  • Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber;
  • Pomada Modeladora Matte Club Barber;
  • Pomada Modeladora Matte Freestyle;
  • Pomada Modeladora Black Maximus;
  • Pomada Perola Oficina Hair;
  • Pomada Modeladora Kings Tranças;
  • Ms Hair Pomada Modeladora;
  • Pomada Modeladora Perolizada Freestyle;
  • Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle;
  • Pomada Modeladora Premium Freestyle;
  • Pomada Modeladora Orange Filder Cut;
  • Pomada Modeladora Filder Cut Teia;
  • Pomada Modeladora Black Filder Cut;
  • Pomada Matte Efeito - Filder Cut;
  • Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair;
  • Pomada Perola Liga Forte;
  • Pomada Perola Modeladora - Liga Forte;
  • Pomada Modeladora Kings;
  • Pomada Perolizada - Whitebull;
  • Pomada Perolizada - Kings;
  • Pomada Modeladora - Whitebull;
  • Pomada Modeladora Filder Cut For Man;
SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
  • Pomada Modeladora Tradicional - Alfa Look's For Men

Orientações da Anvisa

  • Não use ou adquira esses produtos.
  • Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.
  • Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.
  • Em caso de qualquer efeito indesejado procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você.
  • Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa em https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR

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