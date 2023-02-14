Anvisa manda recolher pomadas para cabelo de 5 empresas; veja lista

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta terça (14) o recolhimento de mais pomadas para modelar e trançar cabelos que contêm uma substância proibida.
A decisão acontece após a agência proibir a venda de todas as pomadas disponíveis no mercado brasileiro, por suspeita que os produtos estejam causando lesões nos olhos, como ardência e cegueira temporária.
Vinte e sete itens já estavam suspensos. Nesta terça (14), a agência determinou o recolhimento de produtos de todos os lotes de mais cinco marcas.
NEW CONCEPT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
- Pomada Modeladora Brilho Cavalera;
- Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix;
- Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix.
VIVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
- Pomada Modeladora - Hboni Cosméticos;
- Pomada - Bragi For Men;
- Pomada Manteiga - Bragi For Men;
BINNO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
- Pomada Modeladora Perolado Rana Professional;
- Pomada Modeladora Uva Rana Professional;
- Pomada Modeladora Morango Rana Professional;
- Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos;
- Pomada Modeladora Matte Rana Professional;
- Pomada Modeladora Kids Rana Professional;
- Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos;
- Pomada Modeladora Incolor Rana Professional;
- Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men;
- Pomada Modeladora Black Rana Professional;
- Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men;
- Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos.
ALMEIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS:
- Pomada Modeladora 4k Ms Hair;
- Pomada Modeladora Black Ms Hair;
- Pomada Modeladora Ms Hair Incolor;
- Pomada Teia Ms Hair;
- Pomada Modeladora Black Club Barber;
- Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber;
- Pomada Modeladora Matte Club Barber;
- Pomada Modeladora Matte Freestyle;
- Pomada Modeladora Black Maximus;
- Pomada Perola Oficina Hair;
- Pomada Modeladora Kings Tranças;
- Ms Hair Pomada Modeladora;
- Pomada Modeladora Perolizada Freestyle;
- Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle;
- Pomada Modeladora Premium Freestyle;
- Pomada Modeladora Orange Filder Cut;
- Pomada Modeladora Filder Cut Teia;
- Pomada Modeladora Black Filder Cut;
- Pomada Matte Efeito - Filder Cut;
- Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair;
- Pomada Perola Liga Forte;
- Pomada Perola Modeladora - Liga Forte;
- Pomada Modeladora Kings;
- Pomada Perolizada - Whitebull;
- Pomada Perolizada - Kings;
- Pomada Modeladora - Whitebull;
- Pomada Modeladora Filder Cut For Man;
SL INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
- Pomada Modeladora Tradicional - Alfa Look's For Men
Orientações da Anvisa
- Não use ou adquira esses produtos.
- Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de qualquer efeito indesejado procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo de você.
- Em caso de efeito indesejado, notifique o caso à Anvisa em https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR