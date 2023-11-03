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Política

Anielle diz que 'buraco negro' é termo racista e provoca reações na internet

Ministra da Igualdade Racial disse que avisar pessoas que usam termos considerados ofensivos faz parte de um “letramento racial”
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2023 às 11:06

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 11:06

A ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, disse que o termo "buraco negro" pode ser utilizado de uma forma racista. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (1º) durante o programa "Bom Dia, Ministro", da EBC, e provocou reações na internet.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Anielle falava sobre a importância de ter professores e políticos que sejam antirracistas quando citou termos e palavras que podem ser ofensivas a pessoas negras.
"Isso vai desde você fazer uma fala que agrida e que, às vezes, você nem percebe. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode, comunicar de maneira bem tranquila: essa palavra é racista", disse.
"Por exemplo, denegrir é uma palavra que o movimento negro e as pessoas que têm letramento racial não usam, de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro, a gente escuta muito isso."
Internautas questionaram a declaração e compartilharam explicações relacionadas ao uso científico do termo buraco negro.
Nas redes sociais, os críticos da ministra afirmavam que o termo é usado para definir um objeto no espaço que tem um campo gravitacional tão forte que nem mesmo a luz escapa dele, por isso o termo negro.
Para internautas, houve exagero da ministra, já que consideram o termo científico, não existindo nenhuma conotação relacionada à cor de pele ou agressões raciais.
Apesar das críticas, outros tentaram entender a mensagem da ministra.
Um internauta afirmou que Anielle não se referia ao buraco negro da física e que ficar imerso nessa interpretação é perder o ponto da discussão. Para outra, basta ouvir a entrevista para entender que ela se referia a uma expressão que as pessoas usam quando não estão bem, associando a palavra negro a algo ruim.
Segundo Anielle, debater este tipo de termo é importante para que pessoas não negras tenham a consciência de que usar determinada palavra causará desconforto às pessoas negras ao redor.
A participação da ministra ocorreu como parte da programação para o mês da Consciência Negra, lembrado em novembro.
Anielle criticou ainda o uso de alguns termos em textos ou manchetes jornalísticas. Ela cita como exemplo a diferença de tratamento para homens negros e brancos acusados de algum crime.
"Bandido preso com um tanto de drogas'. Era sempre uma pessoa negra. 'Jovem preso com um tanto de droga', era sempre uma pessoa branca."

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