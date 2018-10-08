Amaro Neto é o deputado federal mais votado do Espírito Santo

O deputado Amaro Neto foi eleito deputado federal pelo ES Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O apresentador de TV Amaro Neto (PRB) foi o deputado federal com mais votos no Espírito Santo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o candidato foi escolhido por 181.813 eleitores, que totalizam 9,41% dos votos. A bancada capixaba na Câmara Federal teve 50% de renovação, elegendo cinco novos parlamentares. Veja no fim da matéria a lista dos deputados federais eleitos.

Aos 41 anos, Amaro ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa desde 2014, quando foi o deputado estadual mais votado do Espírito Santo. Nascido em Vitória, o jornalista também concorreu à prefeitura da Capital capixaba em 2016, mas foi derrotado no segundo turno por Luciano Rezende (PPS).

A bancada federal é composta por 10 deputados e, além de Amaro, virá em 2019 com Felipe Rigoni (PSB), o segundo mais votado com 84.405, seguido do atual deputado estadual Da Vitória (PPS), que recebeu o apoio de 74.787 eleitores. Lauriete (PR), que já foi deputada federal, retorna à Câmara.

O deputado federal Carlos Manato (PSL) não disputou a reeleição para concorrer ao governo do Estado, mas a sua mulher, Soraya Manato (PSL), vai ocupar uma das vagas. E ainda retornam à Câmara Federal para um novo mandato Helder Salomão (PT), Sergio Vidigal (PDT), Norma Ayub (DEM), Foletto (PSB) e Evair de Melo (PP).

O ex-prefeito de Vila Velha e ex-deputado federal Neucimar Fraga (PSD) e o atual deputado federal Lelo Coimbra (MDB), apesar do número de votos ser superior ao de Lauriete e de Evair de Melo, não conseguiram uma vaga em função das regras atuais em que os representantes para a Câmara Federal são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, os votos vão para o partido ou coligação e são somados. O total recebido define a quantidade de representantes que aquele grupo poderá ter como deputado federal.

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