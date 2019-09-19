Aluno esfaqueia professor em escola de São Paulo

Um aluno de 14 anos, estudante do 7º ano do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, zona leste de São Paulo, esfaqueou um professor na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o estudante, que também ficou ferido, saiu da sala de aula e encontrou o professor no corredor, quando o golpeou. O aluno teria voltado para a sala de aula e se ferido ao contar aos colegas o que tinha feito.
Em nota, a prefeitura informou que o estudante e o professor da Escola Municipal de Ensino Municipal Paulo Gomes Cardim estão sendo atendidos pelos serviços de saúde. O professor foi socorrido no Pronto-Socorro Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual da Vila Alpina.
O aluno foi socorrido ao Hospital das Clínicas. “A direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade. Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”, diz a nota.