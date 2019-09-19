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Agressão

Aluno esfaqueia professor em escola de São Paulo

Após o ataque, o adolescente de 14 anos teria voltado para a sala de aula e se ferido ao contar para os colegas o que tinha feito

Publicado em 

19 set 2019 às 11:33

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 11:33

Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, em São Paulo - local onde o aluno esfaqueou o professor Crédito: Reprodução/TV Globo
Um aluno de 14 anos, estudante do 7º ano do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, zona leste de São Paulo, esfaqueou um professor na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o estudante, que também ficou ferido, saiu da sala de aula e encontrou o professor no corredor, quando o golpeou. O aluno teria voltado para a sala de aula e se ferido ao contar aos colegas o que tinha feito.
Em nota, a prefeitura informou que o estudante e o professor da Escola Municipal de Ensino Municipal Paulo Gomes Cardim estão sendo atendidos pelos serviços de saúde. O professor foi socorrido no Pronto-Socorro Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual da Vila Alpina.
O aluno foi socorrido ao Hospital das Clínicas. “A direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade. Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”, diz a nota.
> Escola de Guriri reforça segurança após alunos planejarem ataque

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