Alcolumbre vota em Macapá e fala em 'tranquilidade' no processo eleitoral

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre compareceu a Macapá para votar nas eleições municipais 2020 Crédito: Instagram/@davialcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), votou mais cedo neste domingo, 6, em Macapá (AP). Seu irmão, Josiel Alcolumbre (DEM), é candidato à prefeitura da cidade e aparece na liderança das pesquisas de intenção de votos.

As eleições foram adiadas em razão da crise de energia que atingiu o Estado em novembro, com um apagão que deixou o Estado no escuro por quase quatro dias, seguido por um período de 20 dias de racionamento até que o fornecimento fosse normalizado.

"O que nós vemos hoje, em todos os locais de votação, é a liberdade, com muita tranquilidade. Essa liberdade de exercer o voto, com seriedade, transparência, é o que a gente espera", disse Alcolumbre, em nota enviada pela sua assessoria de imprensa.

A decisão de adiar as eleições no Amapá foi tomada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. O acerto se deu após uma conversa reservada com o Davi Alcolumbre, como revelou o Estadão.

"A democracia brasileira, forte e destemida, se consolida hoje. Como cidadão macapaense, exerço meu direito de voto. Mas, ao mesmo tempo como senador e presidente do senado, exalto a participação de todos no processo. A democracia é o pilar mais importante da sociedade", diz ainda Alcolumbre na nota.