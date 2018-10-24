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Rio de Janeiro

Adolescente é apreendida e jovem, preso, por torturarem a filha

Perícia conclui que a bebê vinha sendo agredida há cerca de um mês e meio

Publicado em 

24 out 2018 às 10:58

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 10:58

O casal, na Deam de Volta Redonda, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, apreenderam uma adolescente de 14 anos e prenderam um jovem, de 22, na noite desta terça-feira (23), por torturarem a filha de apenas 2 meses. O casal agredia constantemente a bebê, concluíram os investigadores.
Os policiais chegaram ao casal após a criança dar entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, com traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. O casal alegou aos investigadores que a menina havia se machucado após cair de um colchão de aproximadamente dez centímetros de altura, que estava no chão.
Os policiais desconfiaram da versão pois acharam a altura da queda pequena para provocar tantos ferimentos. Um perito foi chamado para examinar a bebê e constatou que a criança vinha sofrendo agressões há pelo menos um mês e meio. O traumatismo craniano, ainda de acordo com o perito, ocorrera cerca de 24 horas antes de a criança ser internada, o que aconteceu às 7h25 de segunda-feira.
Com a conclusão do exame feito pelo perito, a delegada Monica Areal apreendeu a adolescente e prendeu o pai da criança.

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