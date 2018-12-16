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Goiás

Acusado de abusos sexuais, João de Deus se entrega à polícia

Com prisão decretada por suspeita de abuso sexual contra mais de 300 mulheres se apresentou ao delegado geral de Goiás na tarde deste domingo em Abadiânia

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 19:00

Publicado em 

16 dez 2018 às 19:00
João de Deus se entregou à polícia na tarde deste domingo (16) Crédito: Divulgação/ TV Brasil
O médium João de Deus se entregou às autoridades e foi preso neste domingo (16), em Abadiânia (GO). O líder espiritual teve o mandado de prisão decretado no fim da manhã da última sexta-feira (14), e negociava os termos de sua apresentação. De acordo com recomendação de seu advogado, o criminalista Alberto Toron, João de Deus se encontrou com o delegado-geral de Goiás na tarde deste domingo.
O encontro de João de Deus com as autoridades ocorreu na encruzilhada de uma estrada de terra no município de Abadiânia, às margens da BR 060. A polícia chegou em três carros. O médium, que estava num sítio, chegou no veículo de um de seus advogados.
O líder espiritual é suspeito de ter abusado sexualmente de mulheres, durante consultas particulares realizadas no centro onde presta atendimento espiritual, a Casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia, no interior de Goiás. Na aparição que ele fez na quarta-feira, no local, ele fez um rápido pronunciamento em que se declarou inocente e disse que está à disposição da Justiça.
Dois dias depois que os primeiros relatos de abuso vieram a público, após divulgação no programa Conversa com Bial, da Globo, o Ministério Público formou uma força-tarefa encarregada de investigar os casos. Já foram coletados mais de 330 depoimentos em vários Estados do País, Do total, 30 mulheres já formalizaram as acusações. Mulheres que se dizem vítimas também se apresentaram em seis países.
João de Deus atendia cerca de 10 mil pessoas por mês, das quais 40% são estrangeiras. As mulheres relatam que, depois do atendimento em grupo, eram convidadas para uma consulta individual, onde os abusos seriam cometidos. O MP afirma ainda que quatro funcionários são suspeitos de ter envolvimento nos crimes. O MP afirma ainda que quatro funcionários são suspeitos de ter envolvimento nos crimes.
NATAL
A mulher de João de Deus, Ana Keila Teixeira, apareceu em público na manhã deste sábado (15), durante uma festa de distribuição de brinquedos para crianças carentes de Abadiânia e pediu que todos rezem para que a verdade prevaleça. Ela não concedeu entrevista.
Patrocinada todos os anos pelo médium, a festa é considerada um dos acontecimentos de Abadiânia, cidade a 112 quilômetros de Brasília. Um toldo é estendido em frente da casa do líder espiritual e brinquedos são dispostos na rua. Depois do almoço, há distribuição de bonecas, bolas e outros brinquedos.
Todos os anos, cerca de 2 mil pessoas participam do evento. Nesta edição, no entanto, a movimentação ficou muito abaixo da média, com cerca de 200 pessoas, a maioria crianças.

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