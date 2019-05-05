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Colisão

Acidente entre carreta e ônibus do Bahia sub-15 mata motoristas

Os condutores dos dois veículos não sobreviveram ao acidente

Publicado em 

04 mai 2019 às 21:14

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 21:14

Acidente com ônibus do Bahia sub-15 Crédito: Foto: Divulgação/CBMMG
Um ônibus de turismo que transportava atletas do time sub-15 do Bahia colidiu frontalmente com uma carreta na madrugada deste sábado (4), em um trecho da BR-251 localizado no norte de Minas Gerais. Os condutores dos dois veículos não sobreviveram ao acidente. Ao menos um dos passageiros feridos está em estado grave.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus do time levava 22 passageiros: 16 atletas, seis profissionais da comissão técnica e dois motoristas - um deles está em estado grave. Outros sete passageiros ficaram feridos.
O acidente aconteceu por volta das 5h30, no quilômetro 236, próximo ao município de Cachoeira de Pajeú. Em nota oficial, o clube lamentou a colisão entre os veículos e a morte do motorista Carlos Oliveira Pacheco.
"O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar um acidente ocorrido nesta manhã envolvendo o ônibus que transportava o time sub-15 tricolor para a Copa Nike, em São Paulo. O motorista Carlos Oliveira Pacheco não resistiu à colisão frontal com uma carreta na região de Salinas, em Minas Gerais, e faleceu. Ele era funcionário da MS Turismo, empresa a qual o veículo foi alugado", afirmou.
Afirmou, ainda, que os atletas estão bem e que o coordenador da divisão de base, Marcelo Vilhena, já está se deslocando ao local. "Nossos jovens atletas estão bem, mas alguns integrantes da comissão técnica foram encaminhados para atendimento médico. O coordenador da divisão de base Marcelo Vilhena já está se deslocando ao local", acrecentou o Bahia.

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