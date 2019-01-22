Abraji aponta 156 ataques a jornalistas no Brasil em 2018

Patrícia Campos Mello, jornalista Crédito: Reprodução | Facebook

A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) publicou levantamento que aponta 156 casos de violência registrados no Brasil contra jornalistas e comunicadores em contexto político, partidário e eleitoral. Entre as agressões físicas, a maioria relaciona-se à cobertura de manifestações ou de eventos de grande repercussão ligados às eleições de 2018.

Nas agressões virtuais, 91% são exposições indevidas - quando agressores compartilham fotos e/ou perfis de jornalistas incentivando ondas de ofensa - no Facebook e no Twitter.