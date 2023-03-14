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Abin de Bolsonaro usou programa secreto para rastrear pessoas, afirma jornal

Ferramenta permitia monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses, informa ‘O Globo’

Publicado em 14 de Março de 2023 às 15:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mar 2023 às 15:44
BRASÍLIA - Durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. A informação foi divulgada em reportagem do jornal O Globo nesta terça-feira (14).
Ainda segundo a reportagem, a ferramenta, chamada 'FirstMile', permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. O monitoramento era possível em aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G. Para localizar um indivíduo, bastava digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última localização.
Sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília (DF)
Sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília (DF) Crédito: Abin/Reprodução
Desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint), o 'FirstMile' se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e, então, devolver o histórico de deslocamento do dono do celular. De acordo com a reportagem, era possível ainda criar alertas em tempo real para determinado tipo de movimentação.
O Globo cita relatos de funcionários segundo os quais a prática suscitou questionamentos internos na Abin, uma vez que a agência estaria usando dados privados que não possui autorização legal para acessar. De acordo com a reportagem, o caso motivou a abertura de investigação interna. Procurada pelo O Globo, a Abin disse que o sigilo contratual a impede de comentar o caso.

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