Abin de Bolsonaro usou programa secreto para rastrear pessoas, afirma jornal

BRASÍLIA - Durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro , a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. A informação foi divulgada em reportagem do jornal O Globo nesta terça-feira (14).

Ainda segundo a reportagem, a ferramenta, chamada 'FirstMile', permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. O monitoramento era possível em aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G. Para localizar um indivíduo, bastava digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última localização.

Sede da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), em Brasília (DF) Crédito: Abin/Reprodução

Desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint), o 'FirstMile' se baseia em torres de telecomunicações instaladas em diferentes regiões para captar os dados de cada aparelho telefônico e, então, devolver o histórico de deslocamento do dono do celular. De acordo com a reportagem, era possível ainda criar alertas em tempo real para determinado tipo de movimentação.