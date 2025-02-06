7 dicas para aprender inglês antes de viajar para o exterior

Dominar outros idiomas aumenta a segurança ao viajar para o exterior Crédito: Imagem: Shift Drive | Shutterstock

Viajar sem depender de mímicas ou tradutores é o sonho de muitos brasileiros – e o aprendizado de idiomas está se tornando uma prioridade para quem quer explorar o mundo com mais liberdade. Uma pesquisa da Opinion Box, encomendada pela Fluency Academy, plataforma de idiomas, revelou que 64% dos brasileiros que desejam aprender um idioma têm como principal motivação a comunicação em viagens internacionais. O dado mostra que, cada vez mais, dominar outra língua é visto como um passaporte para experiências mais autênticas e inesquecíveis.

“Aprender inglês com foco em viagens é sobre praticar o que realmente importa. Ferramentas como filmes e músicas aproximam o estudante do idioma real, tornando o aprendizado mais funcional e agradável. O importante é começar agora e transformar essa meta em algo acessível e prático”, destaca Vania Medrazzi, head de produtos pedagógicos da Fluency Academy.

Para quem tem um intercâmbio nos planos ou quer viajar com mais segurança no idioma, Vania Medrazzi lista 7 dicas para começar a aprender inglês antes de embarcar. Confira!

1. Estabeleça metas práticas

Antes de começar a estudar, é essencial saber onde você quer chegar. Precisa se virar no aeroporto, fazer compras ou bater papo com os colegas de intercâmbio ? Defina metas específicas como aprender 10 expressões para viajar ou treinar diálogos no check-in do hotel, dessa forma fica mais fácil medir seu progresso e manter a motivação durante a jornada de aprendizado.

2. Escute inglês todos os dias e pratique a escuta ativa

A exposição constante ao inglês faz toda a diferença, e uma das melhores formas de fazer isso é consumir conteúdos no idioma original. Ouvir podcasts, músicas e vídeos pode acelerar o aprendizado. Ao ouvir, preste atenção nas palavras repetidas, na entonação e no contexto, isso ajuda a melhorar sua compreensão auditiva e a reconhecer diferentes sotaques e expressões que são usados em situações reais.

3. Acompanhe influenciadores que falam sobre aprendizado de inglês

Estudar com quem entende do assunto é uma forma de se manter motivado e atualizado sobre dicas práticas. Influenciadores parceiros da Fluency, como aTeacher Paula Gabrielae oprofessor americano Gavin Roycompartilham nas redes sociais conteúdos educativos , como desafios de pronúncia, análises de músicas e vídeos com diálogos que simulam situações reais, mostrando como usar o idioma de maneira descontraída no dia a dia.

A leitura ajuda a compreender as estruturas gramaticais e a melhorar a escrita Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Invista em leitura diversificada

A leitura é uma das ferramentas mais eficientes para aprender inglês, porque ajuda a compreender melhor as estruturas gramaticais e melhorar a escrita. Além disso, acompanhar conteúdos em inglês, como notícias, permite que você pratique de maneira dinâmica e adaptada ao seu nível.

5. Assista a filmes e séries com legendas em inglês para ampliar o vocabulário

Incorporar filmes e séries ao aprendizado é uma maneira poderosa de melhorar seu vocabulário e treinar a compreensão auditiva. A dica é começar com obras que você já conhece e assistir com legendas em inglês. Assim, você conecta as palavras à sua pronúncia e aprende expressões no contexto em que são usadas. Pausar cenas e repetir frases em voz alta ajuda a fixar melhor as estruturas do idioma.

6. Treine diálogos reais com temas do cotidiano

Para quem deseja viajar e se comunicar com confiança, treinar frases úteis, aprender a construir diálogos para situações comuns, como pedir informações, fazer compras ou se apresentar a outras pessoas é essencial. Simular conversas sozinho ou com a ajuda de amigos ajuda a internalizar as estruturas do idioma e ganhar mais segurança.

7. Aprenda com os erros e não tenha medo de praticar

Errar faz parte do processo de aprendizado, e o importante é não se deixar desanimar. A prática constante leva à fluência, e cada tentativa é uma oportunidade de melhorar. Aproveite todas as ferramentas disponíveis – cursos, blogs e redes sociais – para criar um ambiente imersivo e tornar o aprendizado mais natural e eficaz.

“Viajar com confiança no idioma transforma qualquer experiência. Ter o essencial para se comunicar permite aproveitar mais as situações do dia a dia e criar conexões verdadeiras com outras pessoas. Começar com passos simples, como treinar frases comuns ou assistir a conteúdos em inglês, é um ótimo ponto de partida para quem está se preparando para um intercâmbio”, afirma Vania Medrazzi.