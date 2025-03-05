O hífen é um sinal gráfico utilizado na Língua Portuguesa para ligar palavras ou elementos Crédito: Imagem: Anton Vierietin | Shutterstock

O hífen é um sinal gráfico representado por um pequeno traço horizontal (-) utilizado para unir palavras compostas, separar sílabas em translineação e ligar pronomes oblíquos a verbos. Sua importância nos textos está na clareza e na correta interpretação das palavras, evitando ambiguidades.

Abaixo, confira 5 dicas para usar o hífen corretamente!

1. Palavras compostas por justaposição

Usa-se o hífen em palavras compostas por justaposição cujos elementos (substantivos, adjetivos, numerais ou verbos) constituam uma unidade sintagmática e semântica e com acento próprio, ainda que o primeiro elemento esteja reduzido.

Exemplos : ano-luz, tenente-coronel, sul-africano, arco-íris, norte-americano, decreto-lei, mato-grossense, fura-bolo.

2. Topônimos compostos

Usa-se o hífen em topônimos compostos iniciados pelo adjetivo grão/grã ou por verbo, mesmo que haja artigo entre seus elementos.

Exemplos : Grão-Pará, Grã-Bretanha, Baía de Todos-os-Santos, Trás-os-Montes.

3. Palavras compostas

O hífen deve ser usado em palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas.

Exemplos : abóbora-menina, louva-a-deus, cobra-d’água, couve-flor, feijão-verde, erva-doce, bem-me-quer, bem-te-vi.

Utilizar o hífen corretamente pode garantir uma pontuação maior em algumas provas Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Compostos formados pelos advérbios

Emprega-se o hífen nos compostos formados pelos advérbios bem ou mal (no primeiro elemento da palavra) e por qualquer palavra iniciada por vogal ou h (no segundo elemento).

Exemplos : bem-aventurado, bem-humorado, mal-afortunado, bem-estar, mal-estar, mal-humorado.

Advérbio “bem”

O advérbio bem, ao contrário do advérbio mal, pode não se aglutinar com o segundo elemento, ainda que esse seja iniciado por consoante, quando se mantém a noção da composição.

Exemplos : bem-criado (cf. malcriado), bem-nascido (cf. malnascido), bem-visto (cf. malvisto), benfeitor, benfazejo, benfeito.

5. Outros usos do hífen

O hífen deve ser empregado nos compostos com os elementos: além, aquém, recém e sem.

Exemplos : além-mar, recém-casado, sem-terra, sem-teto, sem-vergonha, aquém-fiar.

Deve-se usar o hífen em encadeamentos vocabulares ocasionais ou nas combinações históricas.