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Brasil

5 dicas para estudar e aprender física online

Veja como alguns hábitos podem tornar o aprendizado mais fácil e eficiente

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 abr 2025 às 12:59
Desvendar os mistérios da física pode ser uma jornada fascinante (Imagem: TarikVision | Shutterstock)
Desvendar os mistérios da física pode ser uma jornada fascinante Crédito: Imagem: TarikVision | Shutterstock
Para muitos estudantes, a física pode parecer um labirinto de fórmulas complexas e conceitos abstratos. No entanto, desvendar os mistérios que regem o universo ao nosso redor pode ser uma jornada fascinante e acessível. Com as estratégias certas, aprender a disciplina se torna uma experiência mais engajadora e menos intimidante.
O professor de física Felipe Guisoli, que lidera a escola online Universo Narrado, defende a máxima: ”não decore, entenda! Pode parecer difícil, mas existe solução”. Para guiar a turma avessa à matéria, o especialista lista 5 dicas simples e eficazes para dominar essa ciência fundamental. Confira!

1. Estude no seu melhor horário

A aula online te dá o poder de escolher quando estudar . Use isso a seu favor: identifique os horários em que sua mente está mais ativa e concentre os estudos nesse período. É melhor 1 hora focada do que 3 horas dispersas.

2. Pause, volte, reflita

A grande vantagem do online é poder parar e pensar. Não tenha pressa de “acabar a aula” — tenha pressa de entender. Se algo ficou confuso, volte o trecho e assista com calma. Aprender leva tempo e exige paciência.
Divida o tempo de estudo em blocos curtos (Imagem: Alphavector | Shutterstock)
Divida o tempo de estudo em blocos curtos Crédito: Imagem: Alphavector | Shutterstock

3. Divida o tempo com inteligência

Evite maratonas longas de estudos. Prefira blocos de 40 a 50 minutos com pausas curtas para o cérebro respirar. E sempre revise no dia seguinte : a memória precisa de repetição espaçada para consolidar o conhecimento.

4. Crie sua rotina mínima

No mundo online, é fácil se perder no excesso de liberdade. Por isso, tenha uma rotina mínima inegociável: por exemplo, 1 aula + 3 exercícios por dia. Mesmo em dias ruins, mantenha esse mínimo. Constância vale mais que empolgação esporádica.

5. Não estude só para “acertar”, estude para entender

Online é fácil cair na armadilha de seguir o vídeo sem pensar. A cada exemplo, tente prever o próximo passo. Pause e resolva sozinho. O que transforma seu estudo é o esforço ativo de pensar — não o consumo passivo de conteúdo.
Por Carolina Feital

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