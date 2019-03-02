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Carnaval 2019

'O show tem que continuar': X-9 emociona com homenagem a Arlindo Cruz

A presença do sambista no sambódromo do Anhembi é a principal novidade do primeiro dia de desfiles do grupo especial de São Paulo

Publicado em 02 de Março de 2019 às 11:25

Publicado em 

02 mar 2019 às 11:25
De cadeira de rodas, Arlindo Cruz participou de desfile em sua homenagem Crédito: Werther Santana/ Estadão
Penúltima da avenida nesta primeira noite de desfile no sambódromo do Anhembi, a X-9 Paulistana entrou na avenida para homenagear o sambista Arlindo Cruz às 5 horas deste sábado (2). A escola foi a responsável pela grande novidade da noite:a presença do músico no sambódromo.
Arlindo se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido há dois anos e sua esposa chegou a anunciar nesta sexta-feira, 1, que o músico não poderia estar no desfile. Na madrugada deste sábado, contudo, sua participação foi anunciada nas redes sociais por seu filho Arlindinho, que é um dos compositores do samba que homenageia o pai.
Nas cores verde, vermelho e branco, a X-9 tevealas com referências às músicas do artista. Como mote, o samba-enredo trouxe "Meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor! O show tem que continuar". A bateria animou o público, que vibrou, cantou em coro e registrou o espetáculo em vídeos e imagens. A rainha Juju Salimeni comandou a ala dos instrumentistas.
Na ala "O Show tem que continuar", uma celebração à composição do sambista, que canta "Quando em sua construção poética afirma que aconteça o que acontecer, o show da vida tem que continuar, mesmo que tenhamos que se apresentar em Paris, no Olimpiá".

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