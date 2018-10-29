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"Lado a lado"

'Excelente ligação', diz Donald Trump sobre conversa com Bolsonaro

Presidente Americano diz que os dois concordaram em trabalhar juntos em 'comércio, defesa e tudo o mais'

Publicado em 

29 out 2018 às 13:14

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:14

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou ontem que, ao telefone, os dois demonstraram forte interesse de trabalhar "lado a lado" Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Por meio de sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a conversa que teve ontem por telefone com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro.
“Tive uma conversa muito boa com o novo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou a disputa com uma margem substancial”, escreveu Trump. “Nós concordamos que Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos em comércio, defesa e tudo o mais! Ligação excelente, o parabenizei!”, disse o americano.
Ontem, Bolsonaro já havia anunciado que Trump foi um dos líderes que o telefonou para parabenizá-lo.
A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou ontem que, ao telefone, os dois demonstraram forte interesse de trabalhar "lado a lado".
" presidente Trump ligou ao presidente eleito Bolsonaro nesta noite para parabenizar ele e o povo brasileiro pelas eleições de hoje. Os dois expressaram um forte compromisso de trabalhar lado a lado para melhorar as vidas dos povos dos Estados Unidos e do Brasil e, como líderes regionais, das América"
Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca - Cargo do Autor

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