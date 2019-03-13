Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Essas coisas não aconteciam no Brasil', lamenta Mourão
Posse de armas

'Essas coisas não aconteciam no Brasil', lamenta Mourão

Para o general, a flexibilização da posse de armas, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, não tem relação com a tragédia

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:56

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:56

'Essas coisas não aconteciam no Brasil', lamenta Mourão Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (13) lamentar profundamente a morte de dez pessoas em Suzano (SP) e ressaltou que agora é necessário compreender por que têm ocorrido ataques a tiros em escolas brasileiras.
Para o general, a flexibilização da posse de armas, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, não tem relação com a tragédia, uma vez que o armamento utilizado pelos responsáveis, segundo ele, provavelmente não era legalizado.
"Eu não vejo essa questão [flexibilização]. Vai dizer que a arma que eles estavam usando era legal? Não tem nada a ver", disse, negando que a questão enfraquece também o debate para mudanças nas atuais regras de porte de armas.
Até o momento, o presidente manteve silêncio sobre o ataque, diferentemente de sua equipe ministerial, que se manifestou por redes sociais e notas públicas ao longo da manhã.
Em entrevista à imprensa, Mourão lembrou de episódio semelhante ocorrido em 2011, em uma unidade de ensino em Realengo (RJ), e disse que a tragédia pode estar relacionada ao acesso de jovens e adolescentes a jogos de vídeo games com conteúdos violentos.
"É muito triste e temos de chegar à conclusão por que isso está acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil", afirmou. "A minha opinião é que hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame. E videogames violentos. É só isso que fazem", acrescentou.
O vice-presidente disse que o assunto deve ser motivo de preocupação da sociedade e pregou a ampliação das escolas de tempo integral como uma forma de evitar que a juventude entre para o mundo do crime.
"Eu tenho netos e vejo meus netos muitas vezes mergulhados nisso aí. É isso que a gente tem de estar preocupado", disse.
Mais cedo, o ministro da Secretaria-Geral, Floriano Peixoto, classificou o episódio como "tristíssimo". E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, desejou sentimentos às famílias das vítimas.
Mourão preferiu não comentar declaração feita pelo senador Major Olímpio (PSL-SP), para o qual se os professores da unidade de ensino estivessem armados, a tragédia não teria acontecido.
"Como dizia Armando Falcão, no comments", respondeu.
Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados, que aparentam ser adolescentes, atiraram contra os estudantes e, em seguida, se mataram na unidade educacional Raul Brasil, na região central da cidade.
Um funcionário da escola também foi atingido pelos disparos e morreu. Informações da equipe médica no local são de que há ao menos outras nove pessoas feridas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados