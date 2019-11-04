"Bolsonaro é uma calamidade que se abateu sobre o Brasil"

Primeira mulher a ser eleita em um congresso para a presidência da Central Única dos Trabalhadores no Espírito Santo, a servidora pública aposentada da Prefeitura de Vitória Clemilde Cortes Pereira, de 58 anos, não foge da luta. Há dois mandatos no cargo de secretária de Administração e Finanças da CUT/ES, a administradora afirma que sua eleição dá mais visibilidade à luta das mulheres, critica os governos Temer e Bolsonaro e admite que o sindicalismo vem perdendo força no Brasil: “ O principal motivo é a onda de ataques orquestrados contra o movimento sindical. Mas nosso dever é assumir a tarefa de resgatar o interesse pela coletividade e fazer desse resgate uma grande retomada da força dos movimentos populares em geral, entre eles, os sindicatos”, diz Clemilde, que é divorciada e mãe de três filhos.