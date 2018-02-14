Biblioteca Municipal de Domingos Martins é destaque nacional

Alunos da rede municipal de ensino participam das homenagens aos escritores Shakespeare e Cervantes, promovidas pela Biblioteca de Domingos Martins. Crédito: Ana Maria Silva

A Biblioteca Municipal de Domingos Martins é um dos destaques da Agência Brasil, ligada ao governo federal, pela sua participação no Conecta Biblioteca, programa nacional de estímulo à transformação social por meio de bibliotecas públicas. Entre outros projetos da biblioteca capixaba, a agência cita os aulões do Enem transmitidos pela internet e a realização de uma feira de produtos agroecológicos dentro do espaço.

Muitas ações

No ano passado, 15.041 pessoas (equivalente à metade da população de Domingos Martins) utilizaram a biblioteca para participar de projetos de transformação sociocultural. Para este ano, estão previstas, entre outras ações, cursos de alfabetização digital para idosos; conversação em língua inglesa; aulas de alemão e yoga e defesa pessoal para meninas.

Comunidade ouvida

“Como parte do Programa Conecta nos conectamos com a comunidade martinense e entrevistamos várias segmentos da população. Sistematizamos esses dados, formalizamos parcerias e o resultado disso tudo são ações que já desenvolvemos e as que estão por vir”, explica Ana Maria Silva, diretora da Biblioteca Argentina Lopes Tristão, o nome oficial.

Ao pó vieram

Secretários de Meio Ambiente de todas as capitais do país vêm conhecer a nossa poluição. Será nos dias 25, 26 e 27 de março, em Vitória, durante o Fórum Nacional de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileira.

Ao pó voltarão

Se os secretários de Meio Ambiente quiserem, podem até levar um pouquinho de pó preto para suas cidades, como lembrança. Mas uma dica: nada de tomar banho nas praias de Vitória.

Enquanto isso...

O Ministério Público Estadual recomendou medidas restritivas, como o fechamento de bares à 1h da madrugada, para evitar transtornos no carnaval de Muqui. O MPES deve ter esquecido de Manguinhos, na Serra.

Lixo mais barato

A Prefeitura de Vila Velha está contratando, por licitação, uma nova empresa de recolhimento de lixo na cidade. Segundo a PMVV, com o novo contrato, de cinco anos, a cidade vai economizar pelo menos R$ 41 milhões.

O Bobo da Corte

As brincadeiras de Carnaval não acabaram ontem, Quarta-Feira de Cinzas. E o grande folião do dia foi o governador Pezão, que admitiu que o policiamento falhou porque ele não “dimensionou” a multidão que foi às ruas do Rio de Janeiro.

Tentação tecnológica

Sinal dos tempos: tem gente que prometeu jejum de redes sociais na Quaresma.

Constatação

Os enredos engajados ganharam.

Constatação 2

O Brasil que produz, gera riqueza, renda, empregos e impostos trabalhou normalmente ontem.

48 anos de música

Na próxima segunda-feira, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual, Rogério Coimbra lança “O Assunto é Música”. O livro é uma seleção de críticas de discos e crônicas musicais publicadas entre 1964 e 2012.

Paraíso da esquerda

A Tuiuti, escola adotada pela esquerda, ficou em segundo por apenas um décimo. Vai recorrer ao STF?

Conexões

Um internauta mais animado chegou a dizer que o vice-campeonato da Tuiuti ajudou a sepultar a reforma da Previdência.

A vida como ela é

Cariocas, Crivella volta hoje.

Sorte da preguiça

Ontem, às 18h, as duas loterias do centro de Guarapari estavam fechadas. E no dia em que a Mega-Sena estava acumulada.

Nossa Vila chora

Uma rede de sorveteria internacional envia texto anunciando que vai inaugurar uma unidade em um shopping em “Vilha Velha”.

Porre

Por incrível que pareça, existe no Brasil o Dia da Ressaca. Deveria ter sido ontem, mas vai ser comemorado no próximo dia 28.





Alô, Arnaldo!

A Beija-Flor, apoiada por bicheiros e aliados, foi campeã com um enredo que critica a corrupção?