Baile do Copa: fotos, famosos e bastidores da festa de luxo do carnaval

Baile do Copa 2020: cena do Golden Room do Copacabana Palace Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Se o Carnaval do Rio de Janeiro movimenta algo em torno de R$ 4 bilhões na economia da Cidade Maravilhosa, o tradicional Baile do Copa – com certeza! – tem participação expressiva na feliz estatística. Neste ano, a coluna foi de perto conferir os agitos que lotam os salões Copacabana Palace . E, apesar de já esperar dar de cara com puro luxo e glamour, ficou impressionada com o requinte do festão que já faz parte do calendário dos chiques e famosos do mundo todo.

Às 22h o buffet farto já estava à disposição dos foliões com champanhe, uísque e drinques exclusivos de vodka rolando soltos.

Sob o tema “Abra Suas Asas” e com Camila Queiroz como rainha, os ambientes decorados para o baile contavam com espaços independentes de música, atrações artísticas e até ambientação sensorial na entrada, que fazia o convidado se sentir em uma verdadeira selva (até uma girafa “humana” recepcionava os convidados na entrada principal do evento).

Baile do Copa 2020: a atriz Camila Queiroz foi a rainha do festão do Copacabana Palace Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Não precisa nem dizer que o get together foi sucesso, mas aqui o registro de que ele é fruto de muito trabalho. Em bate-papo exclusivo com a coluna, Andrea Natal , diretora do Copacabana Palace, detalhou como é o preparativo para, depois, colher os louros: “O tema fui eu que criei todo, do início ao fim. Está melhor do que o que eu imaginava... É o melhor baile de todos os tempos”.

A coluna fez questão de elogiar: “E por isso é esse espetáculo, não é?”. E recebeu de Andrea já um adianto de que a edição de 2021 pode ser ainda mais surpreendente: “Obrigada (risos). Tenho que já ver o que eu vou arrumar para o ano que vem”.

A “LEOA” ANDREA NATAL

Num modelito assinado por Anderson Marttus, a diretora do Copacabana Palace usou um vestido dourado, com “asas”, e todo em tons dourados com (muito!) brilho. Além de uma gola que chamava a atenção pela riqueza de detalhes, o rosto de um felino também surpreendeu os convidados pelo bom gosto da composição.

Baile do Copa 2020: a diretora do Copacabana Palace, Andrea Natal Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Crédito: Pedro Permuy

MOQUECA FEZ SUCESSO NO BAILE DO COPA 2020

Que a moqueca é uma iguaria capixaba isso não se discute! Brincadeiras à parte, a coluna ficou feliz em ver um pedacinho da culinária do Espírito Santo em um dos réchauds do jantar. O prato era servido, na hora, em uma versão de pirarucu assado com farofa ventrescas e pimenta murupi. Os que degustaram – incluindo este colunista – elogiaram bastante. Uma delícia!

Baile do Copa 2020: moqueca de pirarucu assado com farofa ventrescas e pimenta murupi estava no buffet do Copacabana Palace Crédito: Pedro Permuy

WE ARE CARNAVAL!

Na foto dá para ver que o prato era descrito tanto em português como em inglês. Não à toa: além da sociedade carioca, famosos e figurinhas importantes do showbiz nacional os salões do Copa ficaram serpentinados por americanos que são apaixonados pela folia. Aliás, outro ponto muito comentado entre os que curtiram a festa foi o fato de, a cada ano, mais estrangeiros prestigiarem a festa que mais representa a cultura brasileira.

CAPIXABAS PELO MUNDO

E já que falamos que o Rio foi um dos destinos queridinhos dos estrangeiros, a coluna não ia deixar de registrar que os capixabas também afivelaram as malas neste feriadão. De acordo com o agente Guilherme Marinho, da Viaje Mais Pague Menos, os foliões do Espírito Santo buscaram, em massa, pacotes para Cancún, no México, Disney, nos Estados Unidos, e Beto Carrero, em Santa Catarina. "Para o Rio muita gente prefere ir de carro, ficar na casa de amigos... Além do Beto Carrero, destinos nacionais que bombam entre os capixabas são Salvador e Pipa", termina.

FOTOS: BAILE DO COPA 2020

Baile do Copa 2020: Klebber Toledo, Andrea Natal e Camila Queiroz Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Carlos Vieira, Nina Stevens, Narcisa Tamborindeguy e Flavio Barra Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Ana Paula Araujo e Christiano Londres Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Eliana Pittman Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Iraja Carneiro e Karina Vasilcovsky Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Jorge Benjor Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Liege Monteiro, Andrea Natal e Luiz Fernando Coutinho Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Magda Cotrofe Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Rodrigo Costa e Daniel Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Teresinha Sodre Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

Baile do Copa 2020: Thomas Azulay e Patrick Doerind Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS