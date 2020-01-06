"Na sinuquinha, eu sou o melhor do Brasil. Boto medo!"

A cena é clássica: um barzinho com algumas cadeiras e mesinhas de plástico, uma música ao fundo e algumas pessoas jogando umas fichas de sinuca. Esse cenário é quase que parte do cotidiano de muitas cidades do interior do Espírito Santo e do país. O estralo da bola entrando na caçapa chama a atenção das pessoas ao redor da mesa e não é exagero dizer que, no Brasil, ninguém faz isso melhor que o ex-ajudante de pedreiro Josué Ramalho da Silva, ou melhor, o "Baianinho de Mauá".

Fenômeno da sinuquinha, esse baiano de 46 anos roda o país exibindo tacadas perfeitas na mesa de bilhar e encantando quem o vê jogar. As jogadas precisas e sinucas de bico nos adversários rendem ao jogador uma estabilidade financeira que a antiga profissão nem de perto chegou a proporcionar. A divulgação dos vídeos em canais especializados na modalidade o ajudaram a ser conhecido (e temido) na maioria das sinuquinhas do Brasil.

Consolidado e com status de estrela, Baianinho de Mauá atualmente se dá ao luxo de contar com patrocinadores pessoais, tacos estilizados e desenvolvidos por ele próprio, além uma legião de fãs que chegam a pagar para ter a presença ilustre da fera da sinuca em um evento particular – cada exibição parte de um valor de R$ 3 mil, mas é comum aparecerem desafiantes que oferecem grandes quantias para batê-lo no par ou ímpar, ou em outro jogo. O talento para a sinuca é tanto que o mais famoso jogador de sinuca do Brasil, Rui Chapéu, faz questão de enaltecê-lo e reconhecê-lo como o maior expoente atual da sinuquinha do país.

"Hoje recebo cachê para participar do torneio. Cobro cerca de R$ 3 mil para fazer uma apresentação e brincar com os melhores da cidade. Em toda minha vida eu sobrevivi da sinuca, desde de muito novo. Já faz tempo, começou quando eu tinha uns 19 anos, por aí" Baianinho de Mauá - Jogador de sinuca

Humilde e simples, Baianinho de Mauá atendeu a reportagem de A Gazeta e contou como é ser uma referência na modalidade. Radicado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ele fez fama em Mauá, na região metropolitana paulista, onde ganhou o apelido, e de lá se recorda do Espírito Santo. Por conta da proximidade com a Bahia, em muitas viagens, sempre que possível de carro, o Estado era rota ou passagem para Baianinho. Muitas vezes ele parava por aqui para jogar, e ganhar.