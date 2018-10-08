Audifax sai maior que Vidigal das eleições estaduais

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra por três mandatos, conseguiu se reeleger para mais um mandato na Câmara, mas não teve um saldo altamente positivo nas urnas em 2018. Além de ver sua própria votação cair para menos da metade em quatro anos e de amargar a derrota da esposa, Sueli Vidigal, o pedetista ainda viu seu principal adversário regional, Audifax Barcelos (Rede), obter mais de uma vitória eleitoral importante.

Audifax teve papel importante na vitória do delegado Fabiano Contarato na eleição ao Senado. Afinal, foi o atual prefeito da Serra quem deu a Contarato a legenda para concorrer. Audifax é o maior líder estadual da Rede Sustentabilidade. No dia 2 de abril, o prefeito filiou o delegado à Rede, em ato que contou com a presença da maior líder nacional do partido, a ex-ministra Marina Silva.

Além disso, Audifax assistiu à eleição de outro correligionário dele, na disputa para chegar à Assembleia Legislativa. O vereador Alexandre Xambinho (Rede), da base de Audifax na Câmara da Serra, foi eleito deputado estadual como o 28° candidato mais votado individualmente. Teve 12.095 votos, sendo 10.693 deles só na Serra, o equivalente a 88,4%. No município, o vereador foi o 5º mais votado.

E não foi só ele. O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), também aliado de Audifax e filho da vice-prefeita da Serra Márcia Lamas (PSB), foi um dos 14 detentores de mandato que conseguiram se reeleger na Assembleia. Com 16.979 votos, ele foi o 22º mais votado individualmente. Só na Serra, o deputado teve 11.714 votos, 69% do seu total. No município governado por Audifax, Lamas foi o segundo mais votado.

VIDIGAL

Enquanto isso, Vidigal se reelegeu para o segundo mandato seguido na Câmara dos Deputados, mas com apenas 45,15% dos votos obtidos por ele próprio na mesma disputa em 2014. Na ocasião, com 161.744 sufrágios, ele foi o candidato mais votado a deputado federal pelo Espírito Santo. Desta vez, o pedetista obteve 73.030 votos, tendo sido o 5º candidato a deputado federal mais votado no Estado.

Na Serra, pelo menos, Vidigal conseguiu ser o mais votado. Teve 46.504 votos, 63,6% do seu resultado geral.