"As redes sociais são uma forma eficaz de evangelizar"

O livro trata do ser humano e o próprio título já evidencia que ele é um segredo. A obra procura abordar a questão do homem não somente do lado antropológico, biológico, psicológico, mas também do lado espiritual. O homem vive buscando uma certa satisfação em si ou em realidades porque anda divorciado da sua própria essência, o livro tem o objetivo de trazer o ser humano a essa essência, para isso é preciso olhar para quem o criou, entender o homem sem olhar para Deus é um engano. Sem Deus o homem é fraco e não reconhece sua essência e não satisfaz as suas intenções mais profundas. O livro fará a pessoa voltar para o interior numa redescoberta de si, redescoberta de Deus, redescoberta de como lidar com as relações. O livro é como se fosse um grito para que o homem acorde e volte a sua essência.