"As pessoas  têm preconceitos acima dos valores de bondade e caridade"

Cada caso é um caso e não há uma população apenas que tenha dificuldade. Mas quem sofre mais preconceito hoje é quem possui menos passabilidade, ou seja, aquelas pessoas que são reconhecidas como LGBT+ por meio do mero olhar. Quem consegue ser confundido com pessoas não LGBT+ sofre menos e é aceito com mais facilidade, sem que isso queira dizer que não tenha sofrido nenhum preconceito durante a vida.