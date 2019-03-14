Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Tecnologia foi essencial para identificar suspeitos de matar Marielle

Artigo de Opinião

Eugênio Ricas

Tecnologia foi essencial para identificar suspeitos de matar Marielle

Nas entrevistas dadas pelo delegado do caso, algumas expressões chamam a atenção: análise inicial de imagens coletadas, dados do GPS, análise telemática...

Públicado em 

14 mar 2019 às 19:06
Crédito: Renan Olaz/ Câmara Municipal do Rio
Eugênio Ricas*
Conforme divulgado pela imprensa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro finalmente identificou os suspeitos de terem matado a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Após um ano, dois suspeitos foram presos e 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na chamada Operação Lume.
Nas entrevistas dadas pelo delegado, algumas expressões chamam a atenção. Análise inicial de imagens coletadas, dados do GPS, análise telemática, e por aí vai. O leitor desavisado poderia imaginar estar diante de um episódio das séries americanas de investigação policial. Nada disso! Estamos diante de uma investigação de verdade, realizada no Brasil. E não poderia ser diferente! Se há uma verdade na ciência policial é que, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica sua resolução. Parte das provas, principalmente aquelas que dependem dos seres humanos, como as testemunhais, vão se perdendo no tempo, restando, apenas, a dor das vítimas e de seus familiares. Nesses casos (e o caso Marielle é um exemplo emblemático), o uso de inteligência e de tecnologia é fundamental para que a polícia consiga atuar com eficácia, mesmo depois de passado tanto tempo.
A cada dia, tecnologias mais modernas e melhores têm sido disponibilizadas. Não dá, em pleno século XXI, para ficarmos alheios a isso. O crime está cada vez mais organizado e não respeita qualquer tipo de fronteiras. As polícias, por sua vez, precisam, utilizando inteligência e tecnologia, fazer frente à insegurança que tem afligido as famílias brasileiras. Sabemos que fazer solenidade para entrega de viaturas e armamentos ainda dá ibope, mas só isso não resolve o problema. Não basta investir em inteligência, é preciso investir com inteligência.
E, se o foco aqui foi o trabalho investigativo, também podemos citar bons resultados quando se trabalha com inteligência no policiamento preventivo. Boa parte das polícias americanas, por exemplo, utiliza, desde a década de 1990, uma ferramenta chamada Compstat que, por meio de análises das ocorrências criminais, indica onde os recursos devem ser aplicados. O Departamento de Polícia de Nova York (pioneiro na utilização do Compstat) chegou a reduzir em 60% o índice de criminalidade se valendo da metodologia.
Parabéns à Polícia do Rio. A sociedade espera menos crimes e, também, menos impunidade. Isso, conforme outros países já mostraram, é um sonho possível de ser alcançado. Trabalhando com inteligência e fazendo uso das tecnologias adequadas também poderemos ter índices aceitáveis de criminalidade. Hoje, estamos longe disso!
*O autor é delegado federal, adido da PF nos EUA e mestre em Gestão Pública pela Ufes

Tópicos Relacionados

marielle franco Polícia Civil Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados